مدرب مانشستر يونايتد يكشف عن رأيه في انتقال النجوم للدوري السعودي

سان دييغو: قال الهولندي إيريك تن هاغ، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، إن الصرف الكبير للأموال على الانتقالات من جانب الأندية السعودية، لن يشكل أي أزمة بالنسبة للدوري الإنكليزي، مشيرا إلى أن إنكلترا تظل الوجهة الأمثل للاعبين الكبار.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي الشتاء الماضي، غيّر من بعض الأمور في سوق الانتقالات.

ولم يظهر الدوري السعودي أي إشارات إلى التراجع عن الصفقات الكبرى، مع تقديم الهلال عرضا قيمته 300 مليون جنيه إسترليني (330 مليون دولار) لضم كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال المدرب الهولندي: “أعتقد أن ذلك سيؤثر في أوروبا لأن هناك بعض الأموال التي ستجذب اللاعبين”.

وأضاف: “لكنني لا أرى أن ذلك يسبب مشكلة في الدوري الإنكليزي، لأنه المكان الذي يرغب كبار اللاعبين في التواجد به”.

وتابع تن هاغ: “هذه ليست منافسة مع دوري مثل الأمريكي أو السعودي”.

وانتقل كريم بن زيمة ونغولو كانتي إلى الاتحاد، فيما اختار روبرتو فيرمينو وإدوارد ميندي ورياض محرز الانتقال إلى أهلي جدة هذا الصيف.

وانتقل جوردان هندرسون، قائد ليفربول، إلى زميله السابق ومدرب الاتفاق الحالي ستيفن جيرارد، فيما غادر روبن نيفيز وكاليدو كوليبالي الدوري الإنكليزي إلى الهلال السعودي.

(د ب أ)