مدرب “ماينز” يدعم قرار ناديه بإيقاف المهاجم أنور الغازي بسبب موقفه المؤيد لفلسطين

فرانكفورت: دعم بو سفينسون، المدير الفني لفريق ماينز الألماني، قرار النادي بإيقاف مهاجمه الهولندي من أصل مغربي، أنور الغازي، وإبعاده عن التدريبات والمباريات، وذلك بعد منشور له مؤيد لفلسطين عبر منصة “إنستغرام” جرى حذفه فيما بعد.

وقال سفينسون في مؤتمر صحافي، يوم الخميس: “هذه هي الطريقة، يتعين علينا مع ذلك الوضع، غير أنه ليس الأمر الأمثل أو الأفضل، أنا أدعم القرار الذي اتخذناه”.

ورغم ذلك، فإن ماينز خسر مهاجما آخر في ظل محاولاته للهروب من مؤخرة ترتيب الدوري الألماني، حيث يعاني الثنائي جوناثان بوركاردت ونيلسون ويبر من إصابات تستمر لفترة طويلة.

ويعاني كريم أونيسيو من نزلة برد، وتحوم الشكوك حول لحاقه بمواجهة حامل اللقب بايرن ميونخ غدا السبت، وقال سفينسون إن النقص العددي لم يعد أمرا سهلا بعد الآن.

وكان ماينز، الذي لم يحقق أي فوز حتى الآن في الموسم الحالي بالدوري الألماني، قد أعلن عن إيقاف الغازي يوم الثلاثاء، حيث قال إن رأي اللاعب في الصراع الدائر بين فلسطين وإسرائيل هو أمر غير مقبول بالنسبة للنادي.

وقال الغازي في منشوره: “من النهر إلى البحر، فلسطين حرة”، وهو الأمر الذي كان بالنسبة للكثيرين موقفا صريحا من دولة إسرائيل، كما أن اللاعب وضع صورة شخصية عليها عبارة “أنا أساند فلسطين”.

(د ب أ)