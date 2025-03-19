مدرب منتخب إيطاليا يؤجل استدعاء أي بديل لريتيغي المصاب

روما: قال لوتشيانو سباليتي مدرب المنتخب الإيطالي لكرة القدم اليوم الأربعاء إن فريقه سيفتقد خدمات المهاجم ماتيو ريتيغي في مباراتي دور الثمانية لدوري الأمم الأوروبية أمام ألمانيا ولكنه سينتظر قبل أن يقرر استدعاء البديل.

وتستضيف إيطاليا بقيادة سباليتي المنتخب الألماني على ملعب سان سيرو في مباراة الذهاب غدا الخميس، وكان ريتيغي، هداف الدوري الإيطالي هذا الموسم، قد انسحب من المعسكر في وقت سابق اليوم بسبب إصابة في عضلات الفخذ.

كما أن لاعب الوسط المهاجم ماتيا زاكاني والمدافع أندريا كامبياسو معرضان لخطر الغياب عن مباراة الذهاب.

وقال سباليتي للصحافيين “أعدنا ريتيغي (إلى إيطاليا) لأنه لن يتمكن من المشاركة، لكننا نأمل أن يتعافى مع أتلانتا استعدادا للدوري.

“لا يعاني من مشكلة واضحة، بل من الإرهاق. في الوقت الحالي، لن استدعي أي لاعب (مكانه) لأنني أريد أن أرى كيف ستسير المباراة الأولى.

“قد نحتاج إلى مهاجم أساسي أو لمهاجم آخر وفقا لتعافي زاكاني وكامبياسو.

“إذا اضطررتُ للاستعانة بمهاجم أساسي، فسأستعين بروبرتو بيكولي، أو توماسو بالدانزي”.

وسجل بيكولي، المعار إلى كالياري من أتلانتا، سبعة أهداف في الدوري هذا الموسم، بينما يتألق بالدانزي مع روما.

ولم يشارك اللاعبان مع المنتخب الإيطالي الأول.

وإذا بدا سباليتي غير مبال بمشكلات إصاباته، فقد قلل المدرب الإيطالي أيضا من غياب لاعبين مثل فلوريان فيرتز وكاي هافرتس عن المنتخب الألماني.

وقال سباليتي “منتخب وطني مثل ألمانيا لا يُعاني من غيابات.

“من هؤلاء (اللاعبين)؟ إذا لم يلعب جناح واحد، فسيكون لديه أربعة أو خمسة لاعبين آخرين على أعلى مستوى.

“إنهم (ألمانيا) لا يفتقدون لأي أحد، كما لا نفتقد لأي لاعب. سيكون الفريق متخما بلاعبين على جودة عالية وسيقدمون مباراة جيدة،بغض النظر عن غياب بعض العناصر التي لعبت مباريات أكثر”.

ويسافر المنتخب الإيطالي لدورتموند لخوض مباراة الإياب يوم الأحد المقبل، وسيستضيف الفائز الدورين قبل النهائي والنهائي في يونيو حزيران المقبل.

(رويترز)