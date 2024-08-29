مدرعة روسية تدهس سيدة سورية خلال وقفة احتجاجية ضد الدوريات المشتركة في الحسكة

دمشق – «القدس العربي»: دهست مدرعة عسكرية روسية، أمس الخميس، امرأة في قرية ديرونا أغا في ريف القامشلي، وذلك خلال وقفة احتجاجية نفذها الأهالي اعتراضاً على تسيير دورية مشتركة مع القوات التركية في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا.

الناشط الميداني، سهيل الحامدي من أهالي القامشلي قال في اتصال مع “القدس العربي” إن مدرعة روسية دهست امرأة خلال وقفة احتجاجية نفذها الأهالي من موالي قوات سوريا الديموقراطية “قسد”، رفضاً لتسيير دورية مشتركة على الشريط الحدودي، شرقي القامشلي. ووفقاً للمصدر، فإنه منذ “نحو أسبوع بدأت الدوريات الروسية – التركية المشتركة بتفعيل اتفاقية أستانا، وتسيير الدوريات المشتركة، لكن ما أثار حفيظة الأهالي، مقتل عنصر من قوات قسد مع والدته في استهداف مسيرة تركية في القامشلي”.

ويوم الأربعاء، قتل عنصر من قوات سوريا الديموقراطية مع والدته، في قصف تركي، في حي العنترية شرقي القامشلي. كما استهدفت مسيرة تركية، الخميس، قيادياً من قوات سوريا الديمقراطية في مدينة عامودا.

وأمام هذا التصعيد، اعترض الأهالي في قرية معبدة، طريق دورية روسية، كانت تنتظر نظيرتها التركية القادمة من الحدود، لتيسير دورية مشتركة وفق اتفاقية أستانة، حيث أجبر الأهالي الدورية على التوقف مؤقتاً عند معبدة، لكن إحدى المدرعات أكملت طريقها فدهست سيدة. ويطالب الأهالي ضمن مناطق سيطرة “ٌقسد” موسكو بالتدخل لوقف هجمات المسيرات التركية، معتبرين أنها “المسؤولة عن التصعيد في المنطقة كونها الضامن لاتفاق أستانا”.

إلى ذلك، قال الصحافي عهد الصليبي لـ “القدس العربي” إن القوات الروسية سيرت دورية عسكرية مشتركة مع تركيا بالقوة، وسط رفض واحتجاج الأهالي في قرية ديرونا آغا بمقاطعة الجزيرة.

وأضاف: “في محاولة لترهيب الأهالي الرافضين تسيير الدورية، دهست مدرعة للقوات الروسية مواطنة عمداً، وأطلقت الغاز المسيّل للدموع، بعد إطلاق الرصاص في محيط مكان الاحتجاج”.

وحسب المتحدث، فإن السيدة أفين عيسى، 31 عاماً، من قرية ديرونا آغا، تعرضت لكسور في قدميها، وتتلقى العلاج في مستشفى ديرك.

المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد بأن الحادثة وقعت بينما كان الأهالي يحتجون أمام العربة الروسية، ويرشقون المدرعات التركية بالحجارة، بينما استخدمت طائرة مروحية روسية الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

وأضاف المرصد أن القوات الروسية أطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين الرافضين لمرور الدورية في قريتهم، بالتزامن مع إطلاق الغازات المسيلة للدموع لتفريقهم. ووفقاً للمعلومات، تمكن الأهالي من إلغاء الدورية التي كانت من المفترض أن تتجول في معبدة والجوادية والقحطانية.

وبدأت القوات الروسية ونظيرتها التركية هذا الشهر بتسيير دوريات مشتركة بعد توقفها منذ العام الماضي، وعادت الدورية التركية بعد تجولها أدراجها إلى داخل الأراضي التركية، بينما توجهت الدورية الروسية نحو قاعدتها في مطار القامشلي في ريف الحسكة.