مدريد تحيل على وزارة الدفاع والاستخبارات صفقة سعودية لشراء أسهم في شركة اتصالات كبرى

لندن- “القدس العربي”:

تعرب الدولة الإسبانية بمختلف مكوناتها عن قلق كبير جراء إقدام السعودية على شراء 9.9% من أسهم شركة تليفونيكا للاتصالات، والتي تعتبر من القطاعات الاستراتيجية في البلاد. وقد يجري عرقلة هذه الصفقة رغم انعكاساتها السلبية، ومنها فرضية تجميد الرياض لشراء فرقاطات عسكرية إسبانية في حالة الرفض.

وأعلنت شركة الاتصالات السعودية “إس تي سي” الثلاثاء، عن اقتناء 9.9% من أسهم تليفونيكا الإسبانية لخدمات الهاتف والإنترنت ومختلف الاتصالات، بقيمة مليارين و100 مليون يورو. وشكلت هذه الصفقة مفاجأة حقيقية في إسبانيا على المستوى الحكومي والأعمال، لأن الشركة السعودية عملت بصمت في عملية الاستحواذ على هذه النسبة من الأسهم.

واكتفت الشركة السعودية بـ9.9% من الأسهم؛ لأن شراء 10% او أكثر من طرف شركة غير غربية وخاصة أوروبية، يمنح للحكومة الإسبانية بموجب القوانين معارضة الصفقة. غير أن القانون الإسباني يجيز للدولة عدم المصادقة على صفقات تتجاوز 5% من شراء أي شركة أجنبية لأسهم في شركة إسبانية تعتبر استراتيجية للأمن القومي للبلاد.

ويوجد تحفظ كبير للدولة الإسبانية بمختلف مكوناتها من الحكومة إلى الاستخبارات على هذه الصفقة؛ لأنها تمس شركة استراتيجية للأمن القومي، ثم تمس شركة تعد رافعة للاستثمار الأجنبي في الخارج. في هذا الصدد، صرحت وزيرة الاقتصاد، ونائبة رئيس الحكومة، نادية كالفينيو بالقول: “من حسن الحظ، عندما وصلنا إلى الحكومة قمنا بتعزيز إجراءات مراقبة الاستثمار الخارجي”، وذلك في إشارة واضحة إلى التحفظ على هذه الصفقة.

ونقلت جريدة “آ بي سي” أن الحكومة أحالت على الاستخبارات وهيئة الأمن القومي دراسة وتحليل هذه الصفقة، وتركت المصادقة عليها أو اعتراضها في يد وزارة الدفاع نظرا لدور شركة تليفونيكا في الأمن القومي لإسبانيا، فهي التي تشرف على اتصالات وزارة الدفاع والأقمار الاصطناعية الإسبانية.

ونقلت جريدة إلموندو وكذلك “إكسبانيون” الاقتصادية اليوم الجمعة، عن وجود حكومة مدريد في موقف حرج للغاية بل في مأزق حقيقي، وإذا رفضت دخول الشركة السعودية في رأسمال تليفونيكا، قد تدفع الرياض إلى تجميد صفقة شراء فرقاطات عسكرية في صفقة تقدر بالمليارات، وإذا وافقت، فهي تعرّض الأمن القومي للبلاد للخطر؛ لأن السعودية ستصبح المساهم الأول في تليفونيكا.

وكتبت جريدة الباييس اليوم الجمعة في افتتاحية شديدة اللهجة بعنوان “البترودولار في تليفونيكا” أن الحكومة تواجه تحديا كبيرا، وسيكون قرارها بالمصادقة أو رفض شراء السعودية لأسهم الشركة والتحول إلى أكبر مساهم، سابقة سواء في إسبانيا أو مجموع الاتحاد الأوروبي نظرا لحساسية قطاع الاتصالات.

وتضيف بأنه نظرا للخصائص السياسية للسعودية، وامتلاك هذه الدولة الخليجية لثلثي رأسمال “إس تي سي” يجعل الرياض “شريكا غير مريح”.

واعتبرت افتتاحية الجريدة الأكثر تأثيرا في إسبانيا، أن الرياض سبق لها القيام بمبادرة غير ودية عندما سعت إلى نقل مقر المنظمة العالمية للسياحة من إسبانيا إلى السعودية.