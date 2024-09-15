مدريد تشهد مظاهرة داعمة لفلسطين

مدريد: نظمت مجموعة حاشدة من المواطنين الإسبانيين، الأحد، مظاهرة داعمة لفلسطين وسط العاصمة مدريد.

وبدعوة من منظمات مدنية، وصلت مجموعة كبيرة من الأشخاص إلى ميدان سول في مدريد حاملين الأعلام الفلسطينية والأوشحة، للاحتجاج على قتل إسرائيل لأكثر من 40 ألف شخص في فلسطين منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأطلق المتظاهرون صفارات الإنذار في الميدان، واستلقى المشاركون على الأرض وأغمضوا أعينهم، إحياءً لذكرى الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل.

ووجهوا رسالة إلى المجتمع الدولي مفادها “لم يعد بإمكانكم البقاء صامتين حيال الإبادة الجماعية المرتكبة ضد الفلسطينيين”.

وردد المتظاهرون هتافات دعوا فيها المجتمع الدولي لوقف المجازر في غزة وطالبوا بالحرية لفلسطين.

و قال غونزالو كروز، أحد المشاركين في المظاهرة، إنه لا يمكن لأحد أن يظل صامتا إزاء ما يحدث في فلسطين.

وأضاف: “كل يوم أشعر بالألم والحزن لمعاناة الفلسطينيين، وإن حدوث إبادة جماعية أمام أنظار العالم بأسره، أمر لا يمكن استيعابه”.

كما انتقد كروز، موقف الاتحاد الأوروبي حيال ما يجري من مأساة في قطاع غزة الفلسطيني.



واتهم الاتحاد الأوروبي بالتقاعس وعدم القيام بما يلزم لوقف المجازر الإسرائيلية.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(وكالات)