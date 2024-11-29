مدريد.. مباحثات عراقية إسبانية بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط

مدريد: بحث وزير خارجية العراق فؤاد حسين، ونظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، الجمعة، التطورات في الشرق الأوسط على ضوء تواصل الإبادة الإسرائيلية في غزة.

جاء ذلك خلال لقائهما بمدريد، على هامش زيارة رسمية غير معلنة المدة، يجريها حسين، رفقة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إلى إسبانيا، بدأها الأربعاء، وفق بيان وزارة الخارجية العراقية.

وقالت الخارجية، إن الوزيرين بحثا “مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والعلاقات الثنائية، حيث تم تقييمها بشقيها الاقتصادي والسياسي بوصفها في تطور إيجابي ملحوظ”.

والخميس، شهد رئيس الوزراء العراقي ونظيره الإسباني بيدرو سانشيز، توقيع 7 مذكرات تفاهم مشتركة في عدد من المجالات المختلفة.

وأشار بيان الخارجية العراقية إلى أن حسين وألباريس، “ناقشا الوضع الراهن في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك التصعيد العسكري (الإبادة الإسرائيلية) في قطاع غزة ولبنان”.

وثمّن حسين، “الموقف الإيجابي” الذي اتخذته الحكومة الإسبانية تجاه هذه الأحداث (الإبادة)”.

وفجر الأربعاء، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و”حزب الله” ما أنهى قصفا متبادلا بدأ في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة في الشهرين الأخيرين.

فيما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ارتكاب إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 149 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتطرق الوزيرين خلال اجتماعهما إلى “مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية (المتواصلة منذ 24 فبراير/ شباط 2022)، وضرورة إيجاد سبيل لإنهاء هذا النزاع”.

واختتم الاجتماع بين وزيري خارجية العراق وإسبانيا بالتأكيد على “أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية، بما يعزز الاستقرار والسلام الإقليمي والدولي”، وفق المصدر نفسه.

(وكالات)