مدعون عامون في سويسرا يدققون في شكاوى مقدمة ضد الرئيس الاسرائيلي

جنيف: أعلن مدعون عامون سويسريون الأربعاء، أنهم يدققون في شكاوى عدة مقدمة ضد الرئيس الإسرائيلي الزائر إسحق هرتسوغ، حيث أشارت تقارير إعلامية إلى أن منظمات غير حكومية تتهمه بـ“التحريض على الإبادة” في غزة.

وأكد مكتب المدعي العام السويسري أنه تلقى “شكاوى جنائية عدة” ضد هرتسوغ الذي زار سويسرا هذا الأسبوع للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وقال المكتب في رسالة بالبريد الإلكتروني إن “الشكاوى الجنائية يتم الآن فحصها وفق الإجراءات المعتادة”، مضيفا أن المكتب على اتصال بوزارة الخارجية السويسرية لدرس “مسألة حصانة الشخص المعني”.

ولم يقدم المدعي العام أي تفاصيل محددة عن الشكاوى المقدمة.

وأفادت وكالة الأنباء السويسرية “كي ستون-آيه تي أس” أن إحدى الشكاوى جاءت من منظمة غير حكومية تحمل اسم “العمل القانوني ضد الإبادة”.

أضافت الوكالة أن المنظمة تطالب بمحاكمة هرتسوغ “بتهمة التحريض على ارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية”.

وجاء في الشكوى أن هرتسوغ لعب “دورا نشطا في تقديم تبريرات عقائدية للإبادة وجرائم الحرب في غزة، من خلال محو كل تمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين”.

وتحدث هرتسوغ في دافوس الثلاثاء وعقد اجتماعات صباح الأربعاء ولكن لم يكن واضحا ما إذا كان لا يزال في سويسرا.

وأشارت وكالة “كي ستون” إلى أنه تم تقديم شكاوى ضد هرتسوغ عندما حضر اجتماع دافوس العام الماضي، لكن مكتب المدعي العام امتنع عن فتح تحقيق حينها.

(أ ف ب)