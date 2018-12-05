مدعي اسطنبول يطلب اعتقال عسيري والقحطاني في قضية خاشقجي

منذ 2 ساعتين
مدعي اسطنبول يطلب اعتقال عسيري والقحطاني في قضية خاشقجي

سعود القحطاني وأحمد عسيري

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أنقرة: قال مسؤولان تركيان الأربعاء إن المدعي العام لاسطنبول أصدر مذكرتين لاعتقال مسؤولين سعوديين سابقين هما سعود القحطاني وأحمد عسيري للاشتباه بأنهما خططا لقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وأضاف المسؤولان أن المكتب خلص إلى أن هناك “اشتباها قويا” بأن القحطاني، وهو مساعد كبير سابق لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وعسيري، وهو نائب رئيس الاستخبارات العامة السعودية سابقا، شاركا في التخطيط لقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية باسطنبول في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول.

وأقالت السعودية القحطاني وعسيري من منصبيهما في أكتوبر/ تشرين الأول.

وقال أحد المسؤولين التركيين “تحرك الادعاء لإصدار مذكرتي اعتقال لعسيري والقحطاني يعكس قناعته بأن السلطات السعودية لن تأخذ إجراء رسميا ضدهما”. (رويترز)

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