مدعي “الجنائية الدولية” ألغى مهمة في غزة في يوم طلب إصدار مذكرات اعتقال

لاهاي/واشنطن: قالت ثمانية مصادر مطّلعة لرويترز إن كريم خان، المدعي العام لـ “المحكمة الجنائية الدولية”، قدّمَ طلباً مفاجئاً بإصدار مذكرات اعتقال بحق قادة من إسرائيل وحركة “حماس” تتعلق بحرب غزة، في 20 مايو أيار، في نفس اليوم الذي ألغى فيه مهمة حساسة لجمع أدلة من المنطقة.
وقالت أربعة من المصادر إن التخطيط للزيارة كان جارياً على مدى أشهر مع مسؤولين أمريكيين.
وقَلَبَ قرارُ خان طلب إصدار مذكرات الاعتقال الخططَ التي دعمتها واشنطن ولندن لزيارة المدعي العام وفريقه لغزة وإسرائيل رأساً على عقب.
وذكرت خمسة مصادر على دراية مباشرة بما جرى من تواصل وقتها لرويترز أن المحكمة كانت تعتزم جمع أدلة من موقع الأحداث على جرائم حرب، على أن تتيح لقادة إسرائيل الفرصة الأولى لعرض موقفهم، وأيّ إجراء اتخذوه للرد على اتهامات جرائم الحرب.
وذكرت المصادر أن قرار خان طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهي أول محاولة من المحكمة لاعتقال زعيم دولة مدعوم من الغرب وهو في منصبه، أطاحت أيضاً بجهود قادتْها الولاياتُ المتحدة وبريطانيا لمنع المحكمة من الملاحقة القضائية لقادة إسرائيليين.
وقالت الدولتان إن المحكمة ليس لها ولاية قضائية على إسرائيل، وإن السعي لإصدار مذكرات اعتقال لن يساعد في حل الصراع.
وقال مكتب خان لرويترز إن قرار طلب إصدار مذكرات اعتقال، وهو متسق مع النهج المتّبع في كل القضايا، جاء بناءً على تقييم من المدعي العام بوجود أدلة كافية تسمح بذلك، ووجهة نظر مفادها أن السعي لإصدار مذكرات اعتقال فوراً يمكن أن يمنع جرائم ترتكب بالفعل.
(رويترز)
المحكمة الدولية هي محكمة قائمة فقط لمحاسبة اعداء الغرب وأمريكا وكل من تخول له نفسه رفض السلطة الامريكية والغربية .
والصهاينة كالعادة هم فوق القانون لأن كيانهم الغاصب قائم اصباً على الارهاب والقتل والتدمير.
لو صدر القرار باعتقال نتن ياهو لكانت اغلقت المحكمة وأعتقل كل من وافق واصدر القرار بتهم تتعلق بالارهاب .
لان الارهاب لدى الغرب له تعريف خاص بهم .
وماذا تتوقعون من كريم خان. لو خُيِّرت بين زوال الطغاة وزوال العبيد، لاخترت زوال العبيد؛ لأن العبيد هم الذين يصنعون الطغاة.