مدعي عام الجنائية الدولية في دمشق للمساعدة في جهود محاكمة مرتكبي الجرائم

دمشق ـ «القدس العربي» ـ ووكالات: بحث كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أمس الجمعة، في دمشق، كيفية دعم السلطات السورية الجديدة بخصوص المساءلة عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت في البلاد خلال السنوات الماضية، فيما تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدات إنسانية بقيمة 235 مليون يورو لسوريا، أكدت قطر أنها تبذل جهودا في سبيل رفع العقوبات.

قال مكتب خان إنه أجرى مناقشات مع السلطات السورية بشأن الكيفية التي يمكن بها لمحكمة جرائم الحرب أن تساعد في جهود السلطات لمحاكمة مرتكبي جرائم.

وذكر بأنه التقى مع أحمد الشرع، رئيس الإدارة الجديدة في سوريا، لمناقشة الكيفية التي يمكن بها لمدعي المحكمة الجنائية الدولية دعم السلطات السورية في جهودها “نحو المساءلة عن الجرائم المزعوم ارتكابها في البلاد”.

المحكمة الجنائية الدولية، التي تضم 125 دولة عضوا، هي المحكمة الدائمة في العالم لمحاكمة الأفراد بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، والعدوان.

من زوار سوريا أيضا كانت المفوضة الأوروبية المكلفة إدارة الأزمات حاجة لحبيب التي أعلنت إطلاق حزمة مساعدات إنسانية جديدة مخصصة لسوريا ودول الجوار بقيمة 235 مليون يورو، في دعم يأتي بعيد إطاحة حكم الرئيس بشار الأسد.

وقالت في مؤتمر صحافي عقب لقائها الشرع في القصر الجمهوري “جئت الى هنا لأطلق حزمة جديدة من المساعدات الإنسانية بقيمة 235 مليون يورو لسوريا ودول الجوار، للمساهمة في توفير احتياجات رئيسية في مجالات المأوى والغذاء والمياه النظيفة والخدمات الصحية والتعليم في حالات الطوارئ”.

واعتبرت أن هذا الدعم يظهر “التزام الاتحاد الأوروبي الوقوف إلى جانب الشعب السوري”.

وتطالب السلطة الانتقالية في دمشق برفع العقوبات الدولية، لكن الكثير من العواصم ومنها واشنطن قالت إنها تتريث لترى نهج السلطات الجديدة في الحكم قبل رفع القيود.

ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مقترحات لتخفيف بعض التدابير المرتبطة بالعقوبات في اجتماع في بروكسل في 27 كانون الثاني/يناير.

وأوضحت لحبيب “سنحتاج إلى الإجماع (في الاجتماع) لرفع العقوبات”.

في الموازاة، وزير الخارجية السوري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قال إن قطر تبذل جهودا في سبيل رفع العقوبات من اليوم الأول لسقوط نظام بشار الأسد “ولا نريد لسوريا الانهيار”.

وبين إنها كانت مفروضة على نظام الأسد وليست منطقية الآن.

واعتبر أن رؤية الشرع للأقليات في سوريا “مبشرة بالخير”، مؤكدا أن الإدارة السورية الجديدة تسعى إلى الحفاظ على النسيج المجتمعي المتنوع، وقال “نريد رؤية سوريا دولة مواطنة تقوم على الكفاءة لا الطائفية، وواثقون من وعي الشعب السوري تجاه وحدة أراضيه”.