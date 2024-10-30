مدع عام أمريكي: الكيني الذي خطط لهجوم على غرار 11 سبتمبر تدرب كطيار

نيويورك: قال مدع عام اتحادي أمام هيئة محلفين في نيويورك الثلاثاء، إن رجلا كينيا خطط لهجوم على مبنى أمريكي على غرار هجمات 11 سبتمبر/ أيلول، كان يتدرب بوصفه طيارا تجاريا في الفلبين عندما تعطلت خططه.

وذكر مساعد المدعي العام الأمريكي جون بودانسكي أمام هيئة محلفين اتحادية في مانهاتن، أن تشولو عبدي عبد الله خطط لهجوم مدة أربع سنوات كان يأمل في تنفيذه نيابة عن حركة الشباب الإرهابية.

وأضاف أن عبد الله كان على وشك الانتهاء من تدريبه كطيار لمدة عامين عندما ألقي القبض عليه في يوليو/ تموز 2019 في الفلبين بتهم محلية، قبل أن يُنقل في ديسمبر/ كانون الأول 2020 إلى سلطات إنفاذ القانون الأمريكية، التي اتهمته بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب.

وقال المدعي العام إن عبد الله خضع لتدريب على المتفجرات، وكيفية العمل سرا وتجنب كشفه قبل أن ينتقل إلى الفلبين عام 2017 لبدء تدريب مكثف للحصول على رخصة طيار تجاري.

وأخبر بودانسكي هيئة المحلفين أن عبد الله تظاهر بأنه طيار تجاري طموح، على الرغم من أن نيته الحقيقية كانت تحديد موقع مبنى في الولايات المتحدة، حيث يمكنه من تنفيذ هجوم انتحاري من قمرة القيادة عن طريق اصطدام طائرته بمبنى.

(أ ب)