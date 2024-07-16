مدفيديف: روسيا أصبحت أكثر استعدادا للصراع مع الغرب مما كانت عليه قبل 20 عاما

موسكو: أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن روسيا باتت أقوى بكثير مما كانت عليه قبل 20 عاما، وأكثر استعدادا للصراع مع الغرب، “لكنها تعتمد على الدبلوماسية بدلا من القوة العسكرية”.
وفي مقابلة مع موقع “أرجومنتي إي فاكتي” (حجج وحقائق) الروسي، أشار مدفيديف إلى أنه كان من الممكن “كسر عنق” النظام في كييف في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لكن مثل هذه الصراعات “تتطلب تراكم القوة الاقتصادية والعسكرية”، حسبما نقلت قناة آر تي مساء الثلاثاء.
وأضاف مدفيديف: “في الوقت نفسه، ما زلنا نعتبر الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى هو المعيار الصحيح للسلوك وفي العالم الحديث، بالاعتماد على الجهود الدبلوماسية، وليس على القوة العسكرية أو الرشوة المالية، نحن نؤيد نظاما عالميا عادلا ومتعدد الأقطاب، ونسترشد بروح ونص المعاهدات الدولية”.
(د ب أ)
وأضاف مدفيديف: “في الوقت نفسه، ما زلنا نعتبر الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى هو المعيار الصحيح للسلوك وفي العالم…، ونسترشد بروح ونص المعاهدات الدولية”
بدليل انكم خرقتم النظام الدولي واعتديتم على دولة ذات سيادة كاملة واسبحتم اراضيها…انتهى الموضوع انتم غرقتم في الوحل الاوكراني وهذه فرصة ذهبية للغرب كي يستنزفكم الى آخر روبل في خزينتكم، وبعد ذلك ستنتهي روسيا ويتفرغ الغرب للدول الاخرى ككوريا الشمالية…الخطأ الذي وقع فيه بوتن انه لم يستفد من التاريخ كثيرا والذي يؤكد ان نقطة ضعف الاتحاد السوفييتي كانت هي الاقتصاد و دخوله في مصيدة حرب الاستنزاف وهذا ما يحدث لروسيا في اوكرانيا، النيتو لا مصلحة له في وقف عملية تدمير واستنزاف روسيا، هذا في مصلحة امنه استراتيجيا.
ترامب لن يغير شيئا لان الولايات المتحدة اقتصاديا مستفيدة من هذا الوضع تبيع أسلحتها و تجد مصوغات لطلب اعضاء الناتو بدفع حصصهم و تبيع غازها لاوروبا بدل الغاز الروسي، وتتخلص من السلاح القديم في كل مخازن حلفائها لبيع الجديد…والاهم ان امن النيتو يتقدم في اوروبا كلما طالت خسائر بوتن وعتاده
عجيب وغريب ! نعم، إنها رزانة وتبات الرئيس فلادمير بوتين ومعه بالطبع كل المسؤولين الروس أمام غرب لا هو بالعدو حيث يصرح دائما أنه على الحياد ولو ساهم في دعم أوكرانيا ولا هو بالمحايد بما أن هدفه المعلن للملأ هو تدمير روسيا مهما كلف ذلك من ثمن ولو باستنزاف كل الأوكرانيين. هذه الحالة تذكر بالمقالة الشهيرة ( البحر من وراءكم والعدو أمامكم..إلخ)، وهنا ألاختيار الصعب الذي يختلف من شخص لآخر حسب أهدافه وتكوينه ومزاجه وعقده الدفينة في عمقه إلخ إلخ.