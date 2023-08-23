مدفيديف: روسيا اضطرت لشن عملية عسكرية لمنع عدوان كبير ضدها

موسكو: قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إن الغرب والسلطات الأوكرانية خططوا لشن عمل عدواني كبير ضد روسيا، وإن موسكو اضطرت إلى شن عملية عسكرية خاصة.

وأضاف مدفيديف “من المعروف كيف تصرف الغرب وعملاؤه في كييف بشان الوضع في دونباس. لقد كان نفس النفاق، ونفس الحيل، ونفس الأجندة الخفية. وكانت الاستعدادات تجري تدريجيا على جميع المسارات الممكنة لعمل عدواني واسع النطاق ضد روسيا”، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال مدفيديف إنه فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، “بعد الفشل في الحصول على ضمانات بأن عدونا لن ينضم إلى الحلف العسكري المتضخم بالفعل، أوضحنا موقفنا تماما. كان علينا إطلاق عملية عسكرية خاصة”.

وأضاف مدفيديف أن “هناك فرقا كبيرا بين الثقة في شركائك والسذاجة. لقد فشلوا في أن يجعلوا منا حمقى”.

وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي إن “أوكرانيا قد تختفي من الخريطة السياسية للعالم” نتيجة للصراع الحالي.

وأضاف “كل هذا أصبح واضحا الآن… والنتيجة الأخرى للصراع ستكون الرحيل المخزي لسلطات كييف الحالية”، وفقا لموقع قناة “آر تي” الروسية.

وقال مدفيديف إن حلف شمال الأطلسي (ناتو) يشن الآن “حربا هجينة، لكنها شاملة تماما ودموية في أوكرانيا على أيدي نظام كييف”.

وأشار إلى أن مثل هذه الأحداث، في حال وقوعها، يجب أن تصبح درسا لـ”المراقبين”.

وقال مدفيديف في وقت سابق إن “هزيمة الغرب في أوكرانيا أمر حتمي لا مفر منه”، مشددا على أنه “لا يجب أن تتوقف روسيا حتى تتم الإطاحة بنظام كييف الإرهابي الحالي تماما”.

(د ب أ)