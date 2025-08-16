مدفيديف: قمة ألاسكا حمّلت كييف وأوروبا مسؤولية الحل في أوكرانيا

موسكو: قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف إن القمة بين زعيمي الولايات المتحدة وروسيا في ألاسكا حمّلت كييف وأوروبا بشكل مباشر مسؤولية التوصل إلى نتائج في المفاوضات لإنهاء الصراع في أوكرانيا.

وأوضح ميدفيديف في بيان على حسابه بمنصة “تلغرام”، السبت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عرض بالتفصيل على نظيره الأمريكي دونالد ترامب شروط موسكو لإنهاء القتال في أوكرانيا.

وأشار إلى أن اللقاء الذي استمر نحو ثلاث ساعات أظهر أن ترامب رفض “على الأقل في الوقت الراهن” زيادة الضغوط على روسيا، مؤكدا أن استئناف آلية الحوار على أعلى المستويات بين موسكو وواشنطن تم “بهدوء ومن دون إنذارات أو تهديدات”.

كما شدّد على أن القمة أثبتت إمكانية إجراء مفاوضات غير مشروطة، حتى في ظل استمرار ما تسميه موسكو “العملية العسكرية الخاصة”.

وختم قائلاً: “الأهم أن الطرفين اتفقا على أن المسؤولية عن الوصول إلى نتائج مستقبلية في المفاوضات بوقف العمليات العسكرية تقع مباشرة على عاتق كييف وأوروبا“.

والجمعة، عقدت قمة بين ترامب وبوتين في ألاسكا، تحت عنوان “السعي لتحقيق السلام” واستمرت قرابة 3 ساعات. بحث فيها الزعيمان وقف إطلاق النار المحتمل بين روسيا وأوكرانيا، والعلاقات الثنائية.

(الأناضول)