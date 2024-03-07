مدونون منشغلون بفنان مغربي أمازيغي “خرج ولم يعد”- (تدوينات)

الرباط- القدس العربي: انشغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب في الـ 24 ساعة الماضية، بحالة اختفاء فنان أمازيغي من جيل الرواد، غادر المسجد بعد صلاة عصر يوم الأحد الماضي ولم يعد إلى منزله في أحد أحياء الدار البيضاء.

وتداول النشطاء تدوينات معززة بصور الفنان المهدي بن مبارك، والذي يبلغ من العمر 90 عاما، ويعاني من النسيان ومرض السكري، وفق تصريحات لأحد أبنائه، الذين شرعوا في البحث عنه منذ الأحد.

ومن بين الذين نشروا تدوينات للبحث عن مفقود، الفنان محمد الخياري، ومدونون من مدينة الدار البيضاء ممن انشغلوا بحالة اختفاء أحد رواد الأغنية الأمازيغية.

وقال الخياري في تدوينته “عاجل، حالة اختفاء بمدينة الدار البيضاء، اختفى الفنان الحاج المهدي بن مبارك في ظروف غامضة بعد خروجه من مسجد الحي بعد صلاة العصر، فيما تكثف الجهات الأمنية البحث عنه”.

https://www.instagram.com/p/C4GTHmgNcGm/?img_index=1

كما نشرت صفحة تدعى “مع إسماعيل بقلب مفتوح”، العديد من الصور للفنان المفقود، مع تدوينة تقول “بحث عاجل”، وسؤال “هل رأيتم الحاج المهدي بن مبارك؟”.

وأوضحت الصفحة “أن الفنان المعتزل، الرايس المهدي بن مبارك، الذي شدَّنا بأدائه الجميل في السبعينيات والثمانينيات، اشتهر بقصيدة رائعة عن موسم الحج حيث اختزل فيها الكثير من الجوانب الروحية والفنية”.

وأضافت أن الفنان “خرج من منزله في (سباتة) وهو أحد الأحياء في العاصمة الاقتصادية، منذ الاحد الماضي ولم يعد، وترك قلوب اسرته ومحبيه تحترق بالقلق”، ووجهت الصفحة خطابها إلى عموم الرأي العام بقولها بالدارجة المغربية ما معناه “من رآه أو عنده أي تلميح يرجى التواصل معنا”، موضحا “لا تترددوا ايضا في مشاركة هذا المنشور لتوسيع نطاق البحث عن هذا الرجل الطيب جزاكم الله خيرا”.

ويعتبر الفنان المهدي بن مبارك، الذي يحمل لقب “الرايس” وهو درجة مبرزة في الموسيقى الأمازيغية لدى أهل سوس، من الرواد الذين افتتح به الشاعر الأمازيغي محمد مستاوي، كتابه “الشعر الديني المغربي الأمازيغي في خدمة الإسلام”.

وذكر مستاوي أن الفنان المهدي بن مبارك هو شاعر أمازيغي وليس مؤديا فقط، وقد عكس ذلك في قصيدته المشهورة “الحج أيكاد الفرض”، التي هي “أغنية خالدة، مميزة في الأداء واللحن والإيقاع، وتعتبر بحق أكثر تفصيلا وأكثر عمقا”.

وجاء في الكتاب أن “الحاج المهدي بن مبارك ولد في منطقة أيت واضيل بحاحا سنة 1936 وأصوله من أيت باعمران، سجل أول أغنية له سنة 1957 بعنوان (الدستور)، وتوقف عن الغناء سنة 1980 بعد أن التقى في مدينة مراكش مع صديق أبيه (محمد إموراك) الذي نصحه بعدم الاستمرار في الغناء والبحث عن مصدر آخر للرزق، فتوقف بعد ذلك مباشرة، وتفرغ للتجارة”.

وأشار مستاوي إلى أن الفنان المهدي تحدث عن أسباب هذا التوقف في الكثير من تصريحاته الإعلامية، وأكد أن توقفه ووضع حد لمساره الفني (لم يأت في الحقيقة بسبب معين، بل الله أراد أن أنهي هذا المسار ففعلت، وأنا الآن مرتاح في عملي الجديد والحمد لله).