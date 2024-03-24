مديرا الموساد والسي آي إيه غادرا الدوحة بعد محادثات حول هدنة في غزة

الدوحة: غادر مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) بيل بيرنز ورئيس الموساد ديفيد برنيع الدوحة مساء السبت بعد المشاركة في محادثات بشأن هدنة مؤقتة في غزة وعملية تبادل الأسرى، وفق ما أفاد مصدر مطلع وكالة فرانس برس.

وقال المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه بسبب الطبيعة الحساسة للمحادثات إن بيرنز وبرنيع “غادرا الدوحة لإطلاع فريقيهما على تفاصيل الجولة الأخيرة” من المحادثات.

وأوضح أن المفاوضات “ركّزت على التفاصيل ونسبة لتبادل الرهائن والأسرى” مشيرا إلى أن “الفرق التقنية ما زالت في الدوحة”.

ويجري وسطاء أمريكيون وقطريون ومصريون منذ أسابيع محادثات ترمي إلى التوصل لهدنة ثانية في الحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، تتضمّن الإفراج عن أسرى إسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين محتجزين في سجون الاحتلال الإسرائيلية.

(أ ف ب)