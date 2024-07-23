مديرة جهاز الخدمة السرية الأمريكي تستقيل بعد محاولة اغتيال ترامب

واشنطن: أفادت تقارير إعلامية بأن كيمبرلي تشيتل مديرة جهاز الخدمة السرية الأمريكي استقالت اليوم الثلاثاء بعد تعرض الجهاز لتدقيق شديد بسبب إخفاقه في منع محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي.

وذكرت وكالة أسوشييتد برس، أن تشيتل أعلنت استقالتها من منصبها عبر رسالة بريد إلكتروني أرسلتها إلى موظفي الخدمة السرية الأمريكية.

وقالت تشيتل في رسالتها: “أتحمل المسؤولية الكاملة عن الاختراق الأمني. وبعد الأحداث، اخترت الخيار الصعب وقررت الاستقالة”.

وتعرضت تشيتل لانتقادات شديدة بدعوى وجود ثغرات أمنية عديدة تتعلق بمحاولة اغتيال ترامب، ودعاها أعضاء جمهوريون في الكونغرس إلى الاستقالة.

وفي وقت سابق، أمس الاثنين، أقرّت تشيتل بأن الوكالة “فشلت” في مهمة منع محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقالت تشيتل أثناء إدلائها بشهادتها أمام لجنة المحاسبة والإشراف التابعة لمجلس النواب الأمريكي إن “مهمة جهاز الخدمة السريّة الرسمية هي حماية قادة بلادنا. في 13 تموز/ يوليو، فشلنا”.

الكونغرس يشكل فريق عمل للتحقيق في إطلاق النار على ترامب

قال زعماء جمهوريون وديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي اليوم الثلاثاء إن المجلس قرر تشكيل فريق عمل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي للتحقيق في حادث إطلاق النار على المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب.

وسيقدم فريق العمل المؤلف من سبعة جمهوريين وستة ديمقراطيين توصيات لإصلاح وكالات حكومية ذات صلة وسيكون للفريق سلطة الاستدعاء، وفقا لبيان صادر عن رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون والزعيم الديمقراطي حكيم جيفريز.

وتعرض جهاز الخدمة السرية الأمريكية لانتقادات شديدة منذ محاولة اغتيال الرئيس السابق في 13 يوليو تموز.

وقال جونسون في بيان “الإخفاقات الأمنية التي سمحت بمحاولة اغتيال دونالد ترامب صادمة”. وأضاف أن فريق العمل سيتحرك بسرعة “لضمان عدم تكرار مثل هذه الإخفاقات”.

وقال إن المشرعين في مجلس النواب سيصوتون هذا الأسبوع على قرار لإنشاء فريق العمل وأعضائه.

وفي 13 تموز/يوليو، تعرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لمحاولة اغتيال، وأصيب في إطلاق نار أثناء إلقائه كلمة بتجمع انتخابي في بنسيلفانيا.

وسُمعت أصوات عيارات نارية أثناء كلمة ترامب، وشوهدت دماء على أذنه، وقال عقب الحادثة: “أنا بخير وأخضع لفحوص طبية”.

(وكالات)