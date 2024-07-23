مديرة جهاز الخدمة السرية الأمريكي تستقيل بعد محاولة اغتيال ترامب

واشنطن: أفادت تقارير إعلامية بأن كيمبرلي تشيتل مديرة جهاز الخدمة السرية الأمريكي استقالت اليوم الثلاثاء بعد تعرض الجهاز لتدقيق شديد بسبب إخفاقه في منع محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي.
وذكرت وكالة أسوشييتد برس، أن تشيتل أعلنت استقالتها من منصبها عبر رسالة بريد إلكتروني أرسلتها إلى موظفي الخدمة السرية الأمريكية.
وقالت تشيتل في رسالتها: “أتحمل المسؤولية الكاملة عن الاختراق الأمني. وبعد الأحداث، اخترت الخيار الصعب وقررت الاستقالة”.
وتعرضت تشيتل لانتقادات شديدة بدعوى وجود ثغرات أمنية عديدة تتعلق بمحاولة اغتيال ترامب، ودعاها أعضاء جمهوريون في الكونغرس إلى الاستقالة.
وفي وقت سابق، أمس الاثنين، أقرّت تشيتل بأن الوكالة “فشلت” في مهمة منع محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب.
وقالت تشيتل أثناء إدلائها بشهادتها أمام لجنة المحاسبة والإشراف التابعة لمجلس النواب الأمريكي إن “مهمة جهاز الخدمة السريّة الرسمية هي حماية قادة بلادنا. في 13 تموز/ يوليو، فشلنا”.
الكونغرس يشكل فريق عمل للتحقيق في إطلاق النار على ترامب
قال زعماء جمهوريون وديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي اليوم الثلاثاء إن المجلس قرر تشكيل فريق عمل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي للتحقيق في حادث إطلاق النار على المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب.
وسيقدم فريق العمل المؤلف من سبعة جمهوريين وستة ديمقراطيين توصيات لإصلاح وكالات حكومية ذات صلة وسيكون للفريق سلطة الاستدعاء، وفقا لبيان صادر عن رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون والزعيم الديمقراطي حكيم جيفريز.
وتعرض جهاز الخدمة السرية الأمريكية لانتقادات شديدة منذ محاولة اغتيال الرئيس السابق في 13 يوليو تموز.
وقال جونسون في بيان “الإخفاقات الأمنية التي سمحت بمحاولة اغتيال دونالد ترامب صادمة”. وأضاف أن فريق العمل سيتحرك بسرعة “لضمان عدم تكرار مثل هذه الإخفاقات”.
وقال إن المشرعين في مجلس النواب سيصوتون هذا الأسبوع على قرار لإنشاء فريق العمل وأعضائه.
وفي 13 تموز/يوليو، تعرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لمحاولة اغتيال، وأصيب في إطلاق نار أثناء إلقائه كلمة بتجمع انتخابي في بنسيلفانيا.
وسُمعت أصوات عيارات نارية أثناء كلمة ترامب، وشوهدت دماء على أذنه، وقال عقب الحادثة: “أنا بخير وأخضع لفحوص طبية”.
(وكالات)
أحسنت يا أستاذ أستاذي د نزار قصاب الإختيار، ولذلك أنت أستاذي 🤭🤣🫣
1هل رأيتَ الصَّحابة؟!
لا أعتقدُ أنَّ أحداً منّا لم يتساءل بينه وبين نفسه، ولو مرَّةً واحدةً على الأقل، وهو يقرأُ عن بطولاتِ الصّحابة: أهؤلاء بشرٌ مثلنا؟!
ثمَّ جاءتْ غزَّة وأزالتْ عنَّا في تسعين يوماً دهشةً عمرها مئات السَّنوات! وأخبرتنا أنَّ السِرَّ كلّه في الإيمان، هذا الشيءُ العجيب الذي إذا استقرَّ في القلبِ، وامتلأتْ به الرُّوح صار النَّاسُ لا يُشبهون بقيَّة النَّاس! كان الصَّحابةُ بشرٌ، وبطولاتهم حقيقيّة، ولكنّ الاستغراب منّا منبعه أنّ قلوبنا لا تُشبه قلوبهم! وإننا اليوم نتساءل بذات الدَّهشة القديمة: أحقًّا أهل غزَّة بشرٌ مثلنا؟!
نحن لم نرَ بلالاً حين كان يُردِّدها في وجه أُميّة: أحدٌ، أحدٌ! ولكننا رأينا وائل الدَّحدوح وقد قتلوه أربع مرَّاتٍ يعضُّ على جرحه، ويقفُ ثابتاً وفي داخله جنائز تُشيّع وهو يقول: معلش!
نحن لم نرَ سُميّة وهي تبصقُ في وجه أبي جهلٍ، تُمرِّغَ كبرياءه أمام النّاس، ولكننا رأينا أمهّات غزَّة يحملنَ جثث أولادهُنَّ دون أن تنزل من أعينهنَّ دمعة يشمتُ بها الصّهاينة، ويُردِّدنَ: فداكَ يا الله!
نحن لم نرَّ الخنساء وقد تلقَّتْ بالصّبر نبدأ استشهاد أولادها الأربعة يوم القادسيّة، ولكننا رأينا أُمَّ الشيخ صالح تُعلّق على نبأ استشهاده: هنيئاً لكَ يمّة!
نحن لم نرَ عمر بن الخطّاب يوم هجرته في وضح النّهار عند دار النَّدوة يتوعّدُهم بالقتلِ إن هم تبعوه، ولكننا رأينا الكتائب تُحدِّدُ ساعة الرّشقة التالية بكل ثقة، ثم هي لا تخلفُ مواعيدها!
نحن لم نرَ أبا بكرٍ يوم جاء بكلِّ ماله، ولا رأينا عثمان يوم جهّز ثلث جيش العسرة، ولكننا رأينا أنه رغم الحصار الخانق الممتد لسنوات صارت صواريخ الكتائب أشدّ ضراوة، وقذائف الياسين أشد فتكاً، ثمّة من جهّز الجيش ولا تُصدِّقوا أنها الدُّول أو المحاور، من لا يصنع سلاحه لا يملك قرار استخدامه!
نحن لم نرَ هجرة الصحابة إلى الحبشة ولكننا رأينا خيم النازحين في رفحٍ قد ملأتها المياه!
ولم نرَ مصعباً وحمزة ليس لهما أكفان تسترهم يوم أحد، ولكننا رأينا الذين جادوا بالأرواح وهم يقتحمون المستوطنات ولم يُدفنوا حتى اللحظة!
نحن لم نرَ جيش اليرموك والروم يفوقونه عدداً، ولا جيش القادسية والفرسُ يفوقونه فيلةً وعتاداً، ولكننا رأينا قوّات النُّخبة يوم السّابع المجيد من أكتوبر وهي تُبيد فرقة غزّة عن بكرة أبيها!
أقصد هو مع ماذا، ضد ماذا، بخصوص ما أرسله؟!
هل هو ضد (الحداثة)، أم هو ضد (العملة الإليكترونية)، أم هو يعمل للتسويق لشيء مضاد لمفهوم الدولة أو مفهوم الإقتصاد، في أجواء (العولمة الإنترنت الشّابِكة) أو التعامل (عن بُعد OnLine) من خلال الآلة/الروبوت؟!🤭🤣🫣
لأن لاحظت الكثير لا يعلم، أن لا علاقة في الدولة الديمقراطية بشيء أو أسهم إلى العدالة أو عدم الظلم، أو عدم التحرّش/الاستفزاز، من أجل الإحتلال أو السيطرة أو الاستعباد يا ا. حاتم الطائي،
ولذلك في عدد اليوم من الرؤية العُمانية، أحسنت صياغة العناوين في الجريدة،
كتبها الله في صالح أعمالك، فهي مثال رائع لتوضيح بشكل عملي عن معنى جبن (اليهود)،
في تسليح أهل (كيبوتسات الإنتاج (الشيوعية))، حتى ترعب أهل (فلسطين)، من المطالبة بعدم سرقة أو التعدي أو الاستفزاز، بكل وقاحة ولا خجل ولا حياء،
بسبب عقلية الشفاعة/المحسوبية أو الواسطة إلى (شعب الرّب المُختار) أو (آل البيت)، في الدولة (الديمقراطية)🤭🤣🫣
نفس الشيء، ما حصل في عرس أغنى رجال (الهند)، وحضر رئيس وزراء النظام (الاشتراكي/الطبقي) بنفسه، لعمل طقوس (العرس)، بالإضافة إلى قيادات (أوروبا)، أليس في ذلك أي (نفاق/تناقض)، أم لا؟!
ولتبيين أهمية الإقتصاد، حكمة العرب تقول (لا تسأل عالم من نجد، عن حكم الربا، ولا تسأل عالم من اليمن عن حكم القات)، وأضفت لها بعد رحلة حول العالم (لا تسأل أي عالم من فارس وما وراء أو الروم وما وراء ، عن حكم (المتعة))🤭🤣🫣
ولذلك اختيارك صورة (بايدن) وما عليها من عبارة رائع، أحسنت والله، يا شيخ صالح السريع،
هناك مدرسة أمريكا (الديمقراطية)،
وهناك مدرسة لغة القرآن وإسلام الشهادتين (الإقتصاد)،
وبعد أزمة 2008، تحركت دول شرق آسيا (الصين)، وطرحت (أتمتة مقايضة العولمة)، والآن في عام 2024،
أثبتت نجاح نماذج دول الإقتصاد، وفشل نماذج دول الديمقراطية، في أي منافسة سوق حر، في أي مكان في دول العالم،
حبيبنا د رحيم العتابي،
لو نجح حبيبنا ا. حاتم الطائي،
إدخال موضوع Saleh Halal AI من أجل خلق AI وطني، إلى منهاج جمعية الصداقة الصينية العُمانية،
إذن، إن شاء الله سأكون في السلطنة قبل يوم 1/8/2024، تاريخ بداية الحدث في سلطنة عُمان، مع خالد الصيني، أو بدونه، الله أعلم،
السؤال الآن، الأولوية لمن، هل إلى مبنى المدرسة أو إلى المعلم، أو إلى المنهاج، في تكوين جيل المستقبل، في منافسة AI أو الروبوت، على وظيفة إدارة وحوكمة أي خدمة، يجب أن تقدمها، أي دولة، من أجل استقطاب أهل الإنتاج/المال، لتشغيل المال والإنتاج داخل أي دولة، تريد منافسة أي نموذج من نماذج دول مجلس التعاون، التي ثبت نجاحها في الإقتصاد، والدليل ما موجود في أي صندوق من صناديق الاستثمار (السيادية)، على أرض الواقع في عام 2024؟!
عكس السؤال، من أجل تحويل مناهج التعليم، من الكتب إلى الآلة، لتخفيض وزن الحقيبة المدرسية.
والذي م مازن السعد، هو من عرفني على م توفيق، صاحب مدارس الفراهيدي في البصرة، كممثل إلى القطاع الخاص، كمدخل إلى وزارة التربية ممثل القطاع العام،
وم مازن السعد، هو من عرفني على م محمد التريكي الذي زرناه سوية في حي الجامعة، الذي زعل مني، لأني لم أقبل منافسة ما كان يطرحه م مازن السعد،
ههه لا سرية ولا علنية،. إنها مؤشرات عن بداية أفول الغول الأمريكي يا انريكي ✌️🇵🇸😁☝️
وللتوضيح أكثر، مثال عن مستوى خبث/ذكاء حكمة/فلسفة فضائية TRTعربي،
هو هذا التقرير عن الطبيب/الأستاذ في جامعة غزة الإسلامية (قطاع خاص)، التي لم تستطع دفع أي (راتب) بعد طوفان الأقصى،
مع أن إقتصاد دولة الكيان الصهيوني، لا يستطيع الإستمرار، لولا التعاون (التركي)، منذ تأسيس نسخة دولة الحداثة (التركية) على أنقاض (الدولة العثمانية)،
ولذلك من وجهة نظري الحل الآن، هو كيف يمكن أن نخلق (إيرادات/إقتصاد)، إلى مثل هذا الطبيب والجامعة والمستشفى، أليس كذلك، أم لا؟!
أي يا أهل (غزة) الإشكالية في (الدولة) بعد 1/1/1400 هجري، عندما تكون بلا إنسانية أو أخلاق كما هو حال ديمقراطية الكيان الصهيوني، منذ تأسيسه بعد بداية تنفيذ مشروع إعادة الإعمار بعد الحرب العالمية الثانية يا معاذ،
أي أن بعد طوفان الأقصى في عام 2024 هناك إضافة إلى معادلة الخوارزمي الرائعة..
وأضيف إلى كلامك يا شاهد الأسترالي عن موقف (هتلر) من يهود ألمانيا، بخصوص يهود اليمن، وما ذكره ا.د. فاضل الربيعي الذي نسف التاريخ والجغرافيا بخصوص تفاصيل (السبي البابلي) وحضارة بلاد وادي الرافدين، أو حضارة وادي النيل، وربط كل شيء مع حضارة اليمن، سبحان الله.🫣🤣🤭
ولذلك من وجهة نظري (فرنسا) لولا خوفها أن تكون في موقف (ألمانيا) وفشلها في يورو 2024، بشكل عملي قبل أيام على أرض الواقع،
لما تعاقدت مع قطر (ممثلة البدو/الأعراب/مجلس التعاون في الخليج (غير الديمقراطي)) بالذات، في يوم له رمزية مهمة 14/7/2024 إلى (فرنسا العلمانية)،
وإلى مفهوم دولة الحداثة (الإنقلاب الفرنسي) والذي يختلف عن الفشل الذي شاهده أو شارك الجميع لإفشاله في تركيا (15/7/2016)،
أي دليل عملي على فشل عقلية موظف (العسكر/الروبوت/البيروقراطية/الفاشية/الصهيونية/الديمقراطية)، سبحان الله.
والأهم هو لماذا، ما حصل في (بنغلاديش)، بواسطة رئيس الوزراء (حسينة) هي مشكلة (الديمقراطية) التي تؤدي إلى عدم العدالة أو الظلم، على أرض الواقع،
لأن عملية توفير Business Model إصلاح أي دولة، عمل أكبر من طاقة أي إنسان، مهما كان علمه أو ماله، على أرض الواقع،
من خلال إجابة سؤال هل المخابرات، هي AI الدولة؟!
وما أهمية اللغة، في ترجمة عملية الفهم الصحيح، أو التضليل عن عمد وقصد، في أي إعلام/إعلان/مخابرات؟!
شركة الصواف، في الإمارات وتجربة عملية جمع/توليد اللغة آليا، ومساهمة الفريق بقيادة (د نزار قصاب) في ذلك؟!
بخصوص متابعة، دفع د رحيم العتابي، إلى إقناع أحمد الملا طلال، عمل شيء، مقابلة مع ا.د. حسام النعيمي وا.د. فاضل صالح السامرائي بأسرع وقت ممكن، عن اللغة والترجمة والآلة وذكاء الآلة AI،