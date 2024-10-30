مدير إدارة التحكيم في “فيفا” يشيد ببرنامج إعداد الحكام القطريين

الدوحة: أشاد السويسري ماسيمو بوساكا مدير إدارة التحكيم بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بالتدريبات العملية التي يخوضها حكام النخبة في قطر تحت إشراف الخبراء والمدربين والمقيمين، والتي تساهم في تطوير مستواهم بشكل ملحوظ.

وحضر بوساكا جانب من التدريبات العملية للحكام القطريين والتي تمت باستخدام فريقين على ملعب إستاد الدوحة، بمشاركة جميع حكام النخبة وشملت على العديد من الحالات الجدلية، والحالات الصعبة باستخدام اللاعبين داخل ميدان اللعب، والمخالفات داخل وخارج منطقة الجزاء والتحايل وتجاوز أو عدم تجاوز الكرة خط المرمى والأخطاء بصفة عامة والعديد من الحالات المتفق عليها بالإضافة لحالات سابقة تم تطبيقها على أرض الواقع لدراستها وتحليلها.

وذكرت إدارة التحكيم التابعة للاتحاد القطري لكرة القدم في بيان رسمي أن ماسيمو بوساكا حرص على توجيه كلمه للحكام أثنى خلالها على الدور الذي تقوم به إدارة التحكيم ولجنة الحكام باتحاد كرة القدم برئاسة هاني طالب بلان في إعداد الحكام بأفضل طريقة، والتركيز على التطبيقات العملية التي تجعل الحكم يعيش الحالة عمليا ويعتاد على الضغوطات وتزيد من خبرته في اتخاذ القرار الصحيح في أسرع وقت ممكن.

وقال بوساكا في كلمته للحكام “سعيد بالأداء والمستوى الذي ظهر به الحكام خلال التطبيقات العملية والذي يدل على مدى الجهد الكبير الذي تقوم به إدارة التحكيم ولجنة الحكام من أجل تطوير التحكيم القطري، مؤكدا على أن مستوى التحكيم القطري متميز في الفترة الأخيرة، ومطالبا الحكام بضرورة مواصلة العمل بكل جد للوصول للأفضل دائما”.

وأضاف البيان “تستمر التطبيقات العملية للحكام النخبة بصفة دورية على مدار الموسم، من أجل تطوير مستواهم بتحقيق أكبر استفادة عن طريق الجوانب العملية بالإضافة للجوانب النظرية من خلال المحاضرات والندوات واختبارات الفيديو المستمرة، للتأكد من جاهزية هؤلاء الحكام من الناحيتين الفنية والبدنية لإدارة المباريات وذلك في إطار خطة التطوير وصقل الخبرات التي تقوم بها إدارة التحكيم ولجنة الحكام.

(د ب أ)