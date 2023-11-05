مدير الاستخبارات الأمريكية يزور الشرق الأوسط

واشنطن- “القدس العربي”: قال مسؤول أمريكي إن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز وصل إلى إسرائيل، الأحد، في زيارة تركز على إجراء محادثات مع السياسيين ونظرائهم في مجال الاستخبارات في مختلف أنحاء “الشرق الأوسط”.

وقال المسؤول “سيناقشون القضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك الوضع في غزة ودعم مفاوضات الرهائن والتزام الولايات المتحدة بمواصلة ردع الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية عن توسيع الصراع بين إسرائيل وحماس”.

وأضاف المسؤول أنه “سيعزز التزامنا بالتعاون الاستخباراتي، خاصة في مجالات مثل مكافحة الإرهاب والأمن”.

وتأتي هذه الرحلة في الوقت الذي قام فيه وزير الخارجية أنتوني بلينكن بزيارة مفاجئة إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث التقى برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وقال بلينكن إنه لا ينبغي تهجير الفلسطينيين قسراً.