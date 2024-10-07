مدير البرامج الصحية في الهلال الأحمر تحدث لـ«القدس العربي» عن حجم الكارثة… واقع مأساوي للقطاع الطبي في غزة بعد عام من الإبادة

يبين القطاع الصحي في غزة، بعد سنة على حرب الإبادة، صورة صارخة لحجم وطبيعة ما تقوم به دولة الاحتلال من انتهاكات، فقد استشهد عدد من القطاع الصحي، واعتُقل أكثر من 300 طبيب وممرض، وعملت إسرائيل على تدمير المستشفيات والمراكز الصحية، ولاحقت سيارات الإسعاف.

وللإضاءة حول كل ذلك، كان الحوار مع الدكتور بشار مراد، مدير البرامج الصحية في الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة، ومدير مستشفى القدس، والذي بدت تصريحاته لـ«القدس العربي» سهام إدانة لكل العالم، فالمؤسسات الدولية كلها لم تستطع، حتى اللحظة، فتح ممر إنساني خاص بالمستلزمات الطبية والأدوية لإنقاذ حياة المرضى. ورغم مرور عام كامل على الحرب، إلا أن «الشلل الأممي والدولي» ما زال ماثلاً.

هنا نص الحوار:

ما هي الخدمات الطبية والصحية التي ما زلتم قادرين على تقديمها للمواطنين في غزة بعد عام من العدوان؟

جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تقدم العديد من الخدمات، منها: الصحية، والإغاثية، عندما نتحدث عن الخدمات الصحية، هنا نتحدث عما قبل المستشفى، خدمة الإسعاف والطوارئ عبر الرقم المجاني 101، حيث ما زالت الجمعية تقدم هذه الخدمات في كل قطاع غزة، شمال غزة، محافظة ومدينة غزة، المنطقة الجنوبية، حدود منطقة رفح، ومحافظة خان يونس، والوسطى، بالإضافة إلى الرعاية الأولية. الجمعية الآن تدير 19 نقطة رعاية طبية، عيادة طبية، منها 9 في منطقة الشمال، و10 في الجنوب، بالإضافة إلى المستشفيات، حيث إن الهلال الأحمر الفلسطيني يدير ثلاثة مستشفيات، الأول: هو مستشفى الأمل، هذا المستشفى الذي تعرض إلى الاعتداء والاستهداف خلال العملية العسكرية على مدينة خان يونس، حيث أدى ذلك إلى سقوط أكثر من 47 شهيداً داخل فرع الهلال ومستشفى الأمل في محافظة خان يونس، إضافة إلى المستشفى الميداني الأول، وهو مستشفى القدس الميداني، وهو متواجد في مواصي خان يونس، المنطقة الغربية، المستشفى الثالث، المتبرعة فيه دولة الكويت، الهلال الأحمر الكويتي، مستشفى الهلال الأحمر الكويتي، المتواجد في منطقة حي الأمل.

أما بالنسبة للخدمات الإغاثية، تقدم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني خدماتها عبر دائرة إغاثة الكوارث، وهناك العديد من الأنشطة، حيث كلفت الجمعية في استلام المساعدات عبر معبر رفح البري، ومن ثم توزيعها على المؤسسات ووزارة التنمية الاجتماعية وبعض الجمعيات، لإيصالها إلى المستفيدين، بالإضافة إلى الإيواء، هناك أكثر من 27 مخيم إيواء تم إنشاؤه عبر الهلال. ومن المهام التي تقدم في الفترة الحالية تزويد كل مقدمي الخدمات الإنسانية، سواء أكانت صحية أم إغاثية في قطاع غزة، بالمحروقات عبر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، حيث قمنا بالتبرع بـ10 ملايين لتر سولار لهذه المؤسسات، مؤسسات الأمم المتحدة، بالإضافة إلى المستشفيات العاملة في قطاع غزة، وقطاع المياه، هناك بعض الأنشطة التي ما زالت تقدم، عبر دائرة العمل المجتمعي، وهي أنشطة توعوية للمجتمع الفلسطيني، بالإضافة إلى دائرة الصحة النفسية، التي تقدم جلسات للأطفال الذين تعرضوا إلى صدمات نفسية خلال فترة الحرب.

ما هي الجهات التي تتعاملون معها في سبيل التقليل من الوضع الكارثي في قطاع غزة، سواء أكانت رسمية أم دولية؟

عندما نتحدث عن القطاع الصحي، فهناك انهيار كامل في المنظومة الصحية، قامت دولة الاحتلال باستهداف معظم المستشفيات، ما أدى ذلك إلى خروج 23 مستشفى عن الخدمة، حتى هذه اللحظة، نتحدث عن أكثر من 50% من أسِّرة المستشفيات قد خرجت عن الخدمة نتيجة هذا العدوان، وأدى ذلك إلى زيادة الطلب على المستشفيات التي ما زالت تعمل، ومنها مستشفيات الهلال الأحمر الفلسطيني، مستشفى القدس الميداني، بالإضافة إلى مستشفى الهلال الأحمر الكويتي الميداني، ومستشفى الأمل، وخدمة الإسعاف والطوارئ، وأيضاً هناك العديد من الشراكات التي تم تنميتها، ونتحدث هنا عن مؤسسات دولية، عن منظمات الصحة العالمية، بالإضافة إلى منظمة «OCHA « والصليب الأحمر الدولي، وزارة الصحة، هذه المؤسسات الرئيسة التي نتعامل معها، إلى جانب عدد من المؤسسات الفرعية، تنفذ خدمات الهلال الكثيرة مثل التنسيق لسيارات الإسعاف كي تتحرك عبر الحواجز المتواجدة الآن في قطاع غزة، من الشمال إلى الجنوب، ونقل المرضى من الشمال إلى الجنوب، أو العكس، بالإضافة إلى نقل المستلزمات الطبية إلى أقسام الرعاية الأولية، والعيادات المتواجدة في شمال غزة. هناك مؤسسات كثيرة لكن للأسف هناك الكثير والكثير من التحديات التي تواجه عملنا.

كيف يتم التنسيق مع المؤسسات، ما هي الآلية، وكيف يتم التنسيق بين مؤسسات القطاع الطبي، كي نضمن على الأقل الحد الأدنى من الخدمة الصحية؟

هناك العديد من مجموعات العمل، هناك مجموعة الصحة، تجتمع أسبوعياً، كل يوم أحد، وهذا الاجتماع يضم كل مقدمي الرعاية الصحية في القطاع، يتم عرض الأنشطة والتحديات والتنسيقات عبر الاجتماع الأسبوعي، بالإضافة إلى عدة اجتماعات فرعية، منها اجتماع الإصابات، وهناك مجموعة الصحة الإنجابية، وهناك اجتماع حول الرعاية الأولية، هذه الاجتماعات تعقد كل أسبوع في مقر منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى اجتماع أسبوعي يعقد مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهناك ثلاثة اجتماعات أسبوعية تعقد لكل مقدمي الخدمات في قطاع غزة، في مكتب «أوتشا» هذا الاجتماع يعقد أيام السبت والثلاثاء والخميس، حيث يتم استعراض كل الأنشطة والانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون الفلسطينيون في قطاع غزة، بالإضافة إلى كل مقدمي الخدمات، مثل: مجموعة الغذاء، مجموعة المياه، مجموعة الصحة والدعم اللوجستي، كل يقوم بعرض الوضع من ناحية التدخلات التي حدثت ما بين الاجتماع والاجتماع.

ما المقدرة الفعلية على تقديم خدمات الصحة لأهالي القطاع في ظل حرب الإبادة والمجاعة؟

كل المستشفيات ومقدمي الخدمات الصحية تحاول أن تقدم فقط الخدمات الصحية التي تهدف إلى إنقاذ الحياة ومعالجة الإصابات، لكن، هناك الكثير من الخدمات التي لا يمكن التعامل معها في القطاع نتيجة تدمير معظم المستشفيات التخصصية التي كانت تقدم الجراحات المتقدمة والجراحة الترميمية وجراحة المفاصل، وتركيب الأطراف الصناعية للمصابين، ومعالجة الحروق من الدرجات المتفاوتة. هذه الخدمات، مع الأسف، لا تقدم في الفترة الحالية في قطاع غزة، أيضاً جراحة القلب التي توقفت حالياً في قطاع غزة، بسبب تدمير معظم المستشفيات التي كانت تقوم بهذه الجراحات، وهنا نتحدث عن مستشفى القدس الذي كان يتبع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، حيث كنا نقدم خدمات طبية متقدمة، مثل: عمليات قسطرة قلبية وجراحة القلب، وجميع الجراحات الكبرى، بالإضافة إلى قسم غسيل الكلى والعناية المركزة وعناية الأطفال، هذا المشفى تم تدميره وإخلاؤه من قبل الاحتلال منذ شهر نوفمبر، 15-11-2023، وحتى هذه اللحظة هو متوقف عن العمل بعد أن تم استهدافه وإحراق أجزاء كبيرة منه، لقد كان المستشفى غير الحكومي الأكبر في قطاع غزة. أيضاً، ما حدث في مجمع الشفاء الطبي، هذا المجمع الذي كان الأكبر في قطاع غزة، تم تدميره بالكامل، وهو الآن خارج الخدمة، ومجمع ناصر الطبي أيضاً تم اقتحامه وتدمير أجزاء كبيرة منه، لكن تم إعادة تشغيله جزئياً، وأيضاً مجمع غزة الذي كان الأكبر في منطقة جنوب غزة، كان يقدم خدمات مميزة، وبعد قرار الإخلاء تعرض لتوقف وفقدان العديد من الأجهزة الحديثة، والآن، تحاول وزارة الصحة إعادة تشغيله جزئياً، هنا نتحدث عن انهيار كبير في الأنظمة الصحية في قطاع غزة، وللأسف منذ أكثر من 144 يوماً هناك عملية عسكرية في رفح، هذه العملية أعاقت تحويل الحالات التي كانت تحتاج إلى مرافق طبية متقدمة، خارج قطاع غزة، مثل جمهورية مصر، وبعض الدول العربية والأوروبية التي كانت تستقبل هذه الحالات في مستشفياتها، للأسف منذ العملية العسكرية في رفح، والمعبر مغلق، وإسرائيل تمنع تحويل هذه الحالات إلى خارج قطاع غزة، هنا نتحدث عن أكثر من 12 ألف حالة الآن تحتاج إلى تحويل، وتم عمل الإجراءات اللازمة وعرضوا على جهات طبية، وتم الإقرار بأن هذه الحالات يجب تحويلها إلى خارج قطاع غزة.

وهناك العديد من الحالات تواجه مصيرها، وهو الموت الثاني، نتيجة عدم السماح لها بالسفر، ومن أكثر هذه الحالات جدية، حالات السرطان، حيث في قطاع غزة لا يوجد هناك علاج بالإشعاع، للأسف كنا نحوّل كل هذه الحالات إلى المستشفيات في المناطق الجنوبية في فلسطين، والضفة الغربية، ومنذ السابع من أكتوبر حتى هذه اللحظة لم يتم تحويل أي مريض إلى المستشفيات في المحافظات الجنوبية لتلقي العلاج، هنا نتحدث عن حقوق الإنسان، والحق بالعلاج تم انتهاكه وبصورة صارخة في قطاع غزة، حيث لا يمكن للفلسطيني أن يتلقى العلاج حسب البروتوكولات الطبية، نظراً لتدهور وانهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة.

ذكرت جملة أنكم تقدمون فقط «خدمات إنقاذ الحياة» وكأنك تقول إن 90% من أمراض المواطنين لا يتم علاجها؟

بالفعل، هنا نتحدث عن استخدام الأدوية والمستلزمات الطبية بالإضافة إلى الأغذية. المجاعة التي حدثت في شمال غزة نتيجة عدم السماح بإدخال الغذاء إلى أهالي قطاع غزة في المنطقة الشمالية، وأدى ذلك إلى موت 33 طفلاً نتيجة سوء التغذية، بالإضافة إلى عدم إدخال الدواء، والأجهزة الطبية، كل ذلك سلاح لمعاقبة المدنيين في قطاع غزة، حيث كما تعلم، أن هناك نقصاً شديداً في الأدوية والمستلزمات الطبية، حيث إن معظم المستشفيات في الفترة الحالية قامت بإيقاف جميع العمليات المجدولة، نتيجة عدم وجود المستلزمات الطبية لإجراء هذه العمليات، وما يقام به في الفترة الحالية هو عمليات مقابل حياة، نتيجة وصول مئات الإصابات إلى المستشفيات يومياً، والمستلزمات الطبية الموجودة داخل المستشفيات، لا تكفي للتعامل مع الإصابات ومع الحالات المجدولة التي كان يجب إجراء عمليات لها، لكن مع الأسف نظراً للنقص الشديد في المستلزمات الطبية، تم إيقاف كل هذه العمليات حتى هذه اللحظة.

كمقدمي خدمات طبية، إلى أي درجة تشعرون بالأمن، وما طبيعة المخاوف التي تمرون بها؟

إسرائيل ضربت عرض الحائط بكل الاتفاقيات الدولية، اتفاقية جنيف الرابعة، بالإضافة إلى القانون الدولي الإنساني، والقوانين العرفية، منذ اليوم الأول هناك استهداف ممنهج للطواقم الطبية، والمنشآت الطبية، معظم المستشفيات قد تعرضت إلى الاستهداف، وهناك أكثر من 23 مستشفى حتى اللحظة هي خارج الخدمة، نتيجة تدميرها من الاحتلال، بالإضافة إلى استهداف الطواقم الطبية العاملة في الخيام، نتحدث هنا عن الإسعاف والطوارئ، استهداف سيارات الإسعاف، حيث إن هذه السيارات يجب أن تكون محمية حسب اتفاقية جنيف الرابعة، تحت شارة الحماية، شارة الهلال الأحمر الفلسطيني، هذه الشارة المتعارف عليها دولياً، مع إشارة الصليب الأحمر، لكن، منذ اليوم الأول للحرب هناك استهداف مباشر لسيارات الإسعاف وللطواقم الطبية، حيث سجلنا الكثير من الانتهاكات الجسيمة، عندما قام الاحتلال باقتحام المستشفيات مثل: مشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني واعتقال الطواقم الطبية من داخل هذه المستشفيات، بالإضافة إلى المستشفيات الحكومية، مثل مجمع ناصر الطبي ومجمع الشفاء، حيث تم إعدام بعض المرضى داخل هذه المستشفيات، والعثور على مقابر جماعية داخل هذه المستشفيات، كما ذكرت وزارة الصحة، حيث تم انتشال عدد منهم من داخل هذه المستشفيات، نتحدث عن أكثر من 500 جثة، وبالأخص من مجمع ناصر الطبي في خان يونس، ومجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، وحتى هذه اللحظة هناك إعاقات كبيرة لعمل الهلال الأحمر الفلسطيني، وخصوصاً في الميدان، ونقوم نحن بالتنسيق عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لإخلاء بعض الجرحى من الأماكن التي يتواجد فيها عمليات عسكرية، مثل محافظة رفح في الفترة الحالية، أو المناطق الشرقية في قطاع غزة، لكن، للأسف أكثر من 99% من هذه الطلبات التي تطلب عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر ترفض بالكامل من قبل الاحتلال.

قبل أشهر طويلة أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن انهيار القطاع الطبي، فكيف الواقع اليوم، كيف تصنفه أو تصفه؟

هناك العديد من المؤسسات الأجنبية التي قامت بالفعل بإنعاش المنظومة الصحية في الفترة الحالية، عبر إنشاء مستشفيات ميدانية، هنا نتحدث عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي قامت بإنشاء مستشفى، والمجموعة البريطانية «UK med» قامت بإنشاء مشفى آخر، بالإضافة إلى الهلال الأحمر الفلسطيني أيضاً، قام بإنشاء مستشفيين ميدانيين في قطاع غزة، أيضاً هناك مستشفى مشترك ما بين وزارة الصحة وأطباء العالم في فرنسا في القرارة، ومشفى «International Medical Corps»الأمريكي، هذه المستشفيات قامت بالفعل بمساندة وزارة الصحة في فترة انهيار المنظومة الصحية، لكن، عندما نتحدث عن المستشفيات الميدانية، لا يمكن لهذه المستشفيات أن تقدم الخدمات التي كانت تقدم عبر المستشفيات الرئيسية، مثلاً لا يوجد أجهزة كثيرة في هذه المستشفيات، مثل أجهزة الرنين، وأجهزة التصوير المقطعي، هناك جهاز واحد فقط يعمل في الفترة الحالية في المناطق الجنوبية، في المستشفيات الميدانية، هناك بعض المستشفيات لا يوجد بها مختبرات لفحص الدم، نظراً لعدم السماح بإدخال قطع غيار ومستلزمات طبية وأجهزة طبية عبر معبر رفح حتى هذه اللحظة، هنا نتحدث عن انهيار المنظومة الصحية، وما تقوم به هذه المستشفيات هي عمليات إنقاذ حياة ليس أكثر، لكن هناك الكثير من الحالات تحتاج إلى تدخلات جراحية وعمليات ترميمية للإصابات العميقة، التي تعرضوا لها خلال فترة الحرب، حيث إن الاحتلال كان يقصف المنازل بقنابل شديدة الانفجار، وهذه القنابل كانت مخصصة للتحصينات، وللأسف تم استخدامها ضد المدنيين، وأدى ذلك إلى وصول حالات صعبة جداً إلى المستشفيات، كسور وتهتك في الأنسجة، وتحتاج إلى جراحات ترميمية، وفي بعض الأوقات تحتاج إلى معالجة مريض ومصاب واحد إلى أكثر من عام للوصول إلى النتائج التي يمكن أن يعود بها المريض لحياته الطبيعية.

ما هي نقطة قوة القطاع الصحي في غزة، من أين ينبع هذا الجلد والأمل والتضحية؟

الخدمة الصحية والطبية هي بالأساس خدمات إنسانية، ونحن كبشر هذا ما تعودنا عليه منذ الأزل، الأطباء يقسمون بمساعدة أي مصاب وأي مريض، نحن نعمل تحت القسم الطبي، بالإضافة إلى المصابين الذين يدخلون المستشفيات، هؤلاء هم أبناؤنا وأصدقاؤنا، هناك الكثير من الأطباء والفرق الطبية التي كانت تعمل في المستشفيات، لقد استقبلت أقاربها وأطفالها داخل المستشفى، ووصلوا مصابين نتيجة الاستهدافات المباشرة، بالإضافة إلى أن هناك إغلاقاً للمعابر ولا يمكن تحويل هذه الحالات، ويجب علينا مساعدة وإنقاذ حياة المصابين، ولولا تدخلات الكوادر الطبية لكان عدد الشهداء أضعافاً مضاعفة من التي سجلت حتى هذه اللحظة، لكن، هناك إرادة قوية من قبل الطواقم الطبية رغم شح المعدات والأجهزة الطبية، إلا أنهم يواصلون الليل بالنهار منذ السابع من أكتوبر حتى هذه اللحظة، وهناك الكثير من طواقمنا تعرضت للاعتقال والتعذيب والمضايقة والاستهداف داخل المستشفيات، جزء من الضحايا من الطواقم الطبية، نظراً لأن معظم الأطباء والطواقم الطبية قد نزحت من مكان لمكان، أعضاء الطواقم الطبية يعيشون في خيام، فيما الأسر والنازحون في هذه الخيام ذاقوا الأمرين نتيجة نقص المياه ومعاناة توفير المياه للشرب، ومعاناة توفير الغذاء اليومي، لكن كل ذلك كان بالنسبة للطواقم الطبية متروكاً على الهامش، وفي سبيل إنقاذ المرضى، تركوا أطفالهم وأسرهم والتحقوا مع زملائهم في المستشفيات، لتقديم المساعدة للجرحى والمصابين خلال الإبادة الجماعية التي نتعرض لها في قطاع غزة.

هل يوجد موقف خاص تعرضت له؟

خلال عملي مديراً لمستشفى القدس في مدينة غزة، طلب الاحتلال منا في شهر نوفمبر من العام الماضي إخلاء المستشفى وكان فيه أكثر من 14 ألف نازح، بالإضافة إلى أقسام الجراحة والعناية المركزة. رفضنا بداية الخروج نظراً لعدم وجود مستشفيات بديلة لاستيعاب هذه الأعداد الكبيرة من المصابين، وكان من المستحيل إخلاء المستشفى، نظراً لأهميته وللخدمات التي كان يقدمها، لكن للأسف تم محاصرة المشفى وتم إطلاق النار والقذائف المباشرة عليه وأثناء وجودنا داخله، ما أدى إلى سقوط شهداء وإصابات كثيرة، والكثير من الاعتداءات، في النهاية اضطررنا إلى إخلاء المشفى، وللأسف، عندما قمنا بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أجل إرسال سيارات إسعاف للحالات الكثيرة في العناية المركزة، رفض الاحتلال ذلك، وهو ما اضطرنا إلى استخدام شاحنة لإخراج المصابين، تخيل، عبر شاحنة وضعنا ما يقارب 75 مصاباً، ومعظمهم كان من الأطفال الذين تعرضوا إلى كسور، وبعض الحالات كانت في العناية المركزة، للأسف هذا الموقف له أثر كبير في حياتي، عندما نقلنا الأطفال داخل الشاحنة تعرضوا لكسور إضافية، فطريقة النقل كانت بدائية، لم نتمكن من وضع أي جريح في وضعية النوم، جميعهم كانوا بوضعية الجلوس من أجل إفساح المجال لأكبر عدد من المصابين أثناء نقلهم لمدينة خانيونس، وكل ذلك ترافق مع إطلاق نار كثيف على الطواقم أثناء فعل الإخلاء، احتجنا لأكثر من ساعة كي نضع كبار السن والأطفال والمصابين داخل الشاحنات والعربات، كان عددهم نحو 300 مصاب، للأسف، أثناء توجهنا إلى المناطق الجنوبية، تعرضنا لاستهداف على مدخل المشفى بقنبلة شديدة الانفجار وأيضاً تعرضنا لإطلاق نار من قبل دبابة، رغم وجود التنسيق المسبق، وعندما وصلنا حاجز الاحتلال في شارع صلاح الدين كانت الأمطار تتساقط وبغزارة، لقد قام الجيش أيضاً بتفتيش المركبات والشاحنة، وبطريقة همجية، لقد قاموا بإنزال جميع الأطفال المصابين مبتوري الأطراف إلى الأرض التي كانت موحلة، وهو ما أعاق إعادتهم للشاحنة والعربات، كما تم استجوابي على الحاجز والتحقيق معي بطريقة همجية رافقها تعرية من الملابس.

هنا أنا أتحدث عن ساعات من العذاب، في حياتي كلها، لم أكن أتصور أن هناك من يتعامل مع أطفال مصابين بهذه الطريقة، لقد كان المرضى يصرخون من شدة الألم، صرخاتهم لا يمكن نسيانها، لكم تخيل المشهد.

ماذا حل بهؤلاء الأطفال حالياً، أين هم الآن؟

الكثير منهم تم تحويلهم إلى خارج قطاع غزة لتلقي العلاج، حيث إصاباتهم كانت خطيرة وتحتاج إلى مراكز طبية متقدمة، نظراً للإصابات البالغة.

ماذا عن أعداد العاملين في القطاع الصحي؟

الأعداد في نقصان، أولاً الاستهداف المباشر أدى إلى استشهاد أكثر من 900 عامل في القطاع الصحي، حسب تقارير وزارة الصحة، بالإضافة إلى اعتقال أكثر من 300 طبيب وممرض من داخل المستشفيات خلال فترة الحرب، بالإضافة إلى خروج الكثير من الأطباء من قطاع غزة إلى جمهورية مصر، نتيجة عدم وجود أماكن آمنة، في قطاع غزة، لقد تم الإبلاغ من جيش الاحتلال أن المنطقة الجنوبية منطقة آمنة، إلا أن ما حدث أن العمليات العسكرية التي قام بها جيش الاحتلال في المنطقة الجنوبية كانت أقوى بكثير مما حدث بالشمال، حيث اجتياح واقتحام محافظة خانيونس وتدمير أكثر من 90% من مباني هذه المحافظة، ونتحدث عن أكثر من 145 يوماً، والعملية مستمرة في محافظة رفح. المؤكد أنه لا وجود لمكان آمن في القطاع، لقد دمر الاحتلال البنية التحتية بالكامل لأغلب المحافظات، كما أنه لا يوجد مصادر مياه نظيفة، هناك تلوث واختلاط مياه الصرف الصحي مع مياه الشرب.

ماذا بخصوص الأسرّة في المستشفيات؟

كان قطاع غزة من أفضل الأماكن التي يوجد فيها نظام صحي، عندما نتحدث عن برنامج التطعيم، والأمومة والطفولة، نجد أنها برامج متطورة جداً، لقد كان معدل عدد الأسِرة في قطاع غزة بالنسبة إلى كل 10 آلاف إنسان قريباً جداً من معدل الدول المجاورة، نتحدث عن 30 سريراً لكل 10 آلاف، لكن ما حدث هنا، ليس على الطواقم الطبية فقط، نتحدث عن عدد الأسِرَة بالنسبة لعدد السكان، ونتحدث عن الكارثة التي تعرضنا لها، وهي الأكبر في القرن الحالي، حيث عدد الشهداء قد زاد عن 50 ألف شهيد، 41 ألف شهيد وصلوا إلى المستشفيات، و10 آلاف شهيد مفقود وما زالوا تحت الركام والمباني التي قصفت، وهنا نتحدث عن كارثة بفعل إنسان.

المفارقة أنه عندما تحدث أي كارثة في أي دولة، تتضافر الدول لمساعدة المنكوبين وبأسرع وقت، خلال 72 ساعة تكون قد وصلت فرق الإنقاذ والمساعدات والكوادر الطبية والإغاثية إلى هذه الدولة، لكن قطاع غزة مكان استثنائي، عندما نقارن ما يحدث في أوكرانيا وقطاع غزة، أوكرانيا فتحت لها جميع أبواب الدول الأوروبية وتم إدخال المساعدات الطبية واللوجستية، ولا يوجد أي إعاقة في إدخال هذه المساعدات، كما فتحت ممرات إنسانية لخروج المدنيين من مناطق النزاع، بالإضافة إلى المصابين الذين يتلقون العلاج في مستشفيات الدول المجاورة، هنا غزة، أغلقت كل الأبواب، ومنعت الطواقم الطبية من الوصول إلى قطاع غزة، سوى عدد قليل، وهذا العدد الذي وصل كان عدداً لا يفي بالحاجة، أعداد قليلة تعد على الأصابع.

ما الملاحظات التي يمكن سردها فيما يتعلق بأداء الجهات التي تقدم الخدمات الطبية، وتحديداً الدولية؟

هناك شلل أممي من كل المؤسسات العاملة في غزة، مثلاً تعتبر وكالة الغوث، المقدم الثاني للخدمات الصحية في القطاع، كانت تدير23 مركزاً صحياً في قطاع غزة، معظم هذه العيادات توقفت عن العمل، بالإضافة إلى أن ما تم تشغيله من عيادات حالياً يفتقر إلى أغلب أنواع الأدوية مثل السكري والضغط. هناك عجز دولي، والمؤسسات الدولية لا تستطيع أن تقوم بفتح ممر إنساني خاص بالمستلزمات الطبية والأدوية لإنقاذ حياة المرضى، حيث معدل الوفيات ما بين المرضى في قطاع غزة قد زاد فترة الحرب، نتيجة انعدام الخدمات الصحية في الفترة الحالية.

هل هناك أرقام حول هذه النتيجة المأساوية؟

هذا المؤشر تم نقله لنا خلال اجتماع مع وزارة الصحة، وكنا نتحدث عن مرضى الفشل الكلوي، هؤلاء المرضى كانوا يتلقون 3 جلسات غسيل كلى في المنطقة الجنوبية، لكن، مع الأسف نتيجة خروج معظم المستشفيات عن الخدمة، تم افتتاح مشفى ميداني لمتابعة أمر هؤلاء المرضى، وتم تقليص عدد ساعات الغسيل من 4 ساعات إلى ساعتين، ومن 3 مرات أسبوعياً إلى مرتين أسبوعياً، وأدى ذلك إلى أن الكثير من المرضى لقوا حتفهم حسب وزارة الصحة، لم يُذكر لنا أرقام، لكن هذا متوقع الحدوث، نتيجة عدم تقديم الخدمات الصحية بطريقة صحيحة، وعدم تلقي المرضى العلاج. مثلاً لو تحدثنا عن فئة المرضى الذين يعتمدون على الأنسولين للعلاج، وتحديداً في ظل عدم توفر الكهرباء في غزة، ماذا تكون النتيجة في ظل عدم توفر أماكن للتبريد لحفظ الدواء؟ هنا لكم أن تتصوروا حجم المعاناة التي يعانيها مرضى السكري، فإذا تعاطوا هذا الدواء ولم يكن محفوظاً بطريقة صحيحة ستكون النتيجة كارثية، نقطة ثانية. هناك انتشار أوبئة بين النازحين في غزة، هنا نتحدث عن مرض التهاب الكبد الوبائي، من النوع A، هذا المرض الذي انتشر في غزة بطريقة جنونية، حيث إن معظم النازحين تعرضوا للإصابة بهذا الفيروس، نتيجة تناولهم مياهاً ملوثة بهذا الفيروس، إلى جانب العثور على الفيروس المسبب لشلل الأطفال، هذا المرض الذي انتهى واختفى من قطاع غزة منذ أكثر من 25 عاماً لكنه عاد إلى الظهور، لقد تم إجراء فحوصات على مياه الصرف الصحي، وتبين أن 6 عينات من أصل 7 كانت تحتوي على الفيروس داخل مخيمات اللجوء، نظراً لتدمير البينة التحتية وانتشار مياه الصرف الصحي في كل الشوارع والأماكن في غزة. مسألة ثالثة، هناك انتشار كبير للأمراض المعدية، مثل: الأمراض الجلدية والنزلات المعوية والأمراض الصدرية، نتيجة البيئة التي يعيش فيها اللاجئ الفلسطيني، يعيش اللاجئون في أماكن غير إنسانية وغير قابلة للحياة، لقد تُركنا وحدنا دون أي ممرات إنسانية.

ماذا تحب أن توجه رسالة للعالم، هذا العالم الذي يعيش حياته بذات الإيقاع، دون شعور بالذنب؟

لا أريد أن أوجه أي رسالة إلى هذا العالم، حيث إن الصورة التي خرجت هي أكبر رسالة عن حجم المأساة التي يعيشها الفلسطيني وأهالي قطاع غزة في الفترة الحالية. لقد عشنا أصعب التجارب، عشت الحصار، كنا كتلة بشرية داخل مشفى القدس، 14 ألف نازح بالإضافة إلى الكوادر الطبية والاصابات الموجودة، وأوصلنا رسالتنا للصليب الأحمر والمؤسسات الدولية لمساعدتنا في إخلاء الجرحى، للأسف لم يساندنا أحد، ولم يذكر أحد المعاناة الحقيقة للأطفال الذين كانوا مبتوري الأطراف، للأسف في شاحنة تم نقلهم، لم أرَ مثل هذا المشهد إلا في قطاع غزة، الذي نلاحظه في غزة، أن الاحتلال يعمل على تحقيق هدف غير معلن، هو تدمير غزة وجعلها مكاناً غير قابل للحياة، وهذا عقاب جماعي، والعقاب الجماعي هو جريمة حرب. أنا شخصياً مقدم خدمة إنسانية، وبنفس الوقت ضحية لهذه الحرب.