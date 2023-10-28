مدير الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي الأمريكي كورنيل ويست يغادر وظيفته بسبب “صدمة غزة”

المرشح الرئاسي كورنيل ويست في مسيرة تضامنية مع فلسطين

واشنطن- “القدس العربي”: أعلن مدير حملة المرشح الرئاسي كورنيل ويست أنه سيغادر فريق الحملة الانتخابية.

وقال بيتر ضو، وهو استراتيجي تقدمي، على موقع X، الموقع المعروف سابقًا باسم تويتر، إنه يعاني من “ضغط شديد” بعد عمله في حملتين منفصلتين للبيت الأبيض لانتخابات 2024 وصدمة شخصية من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقد عمل ضو سابقًا في الحملة التمهيدية الديمقراطية لماريان ويليامسون ضد الرئيس جو بايدن.

وأشار ضو إلى المعاناة العاطفية المستمرة جراء الأحداث في الشرق الأوسط، والصراع الذي لا يزال يتكشف في غزة ورد الإدارة الأمريكية.

وقال: “لقد سئمت من العنف البشري والوحشية“.

وكتب “لقد سئمت من تمكين الولايات المتحدة ودعمها”.

كما أشار ضو إلى تربيته اللبنانية باعتبارها تضيف عنصرا شخصيا إلى الوضع المأساوي على الأرض.

وقال: “إن اضطراب ما بعد الصدمة الذي أعاني منه بسبب نشأتي في بيروت تحت القصف المستمر قد تأثر بشكل كبير بهذه الإبادة الجماعية”. “سآخذ إجازة وأصلي من أجل كل شيء.”.

وشدد ضو على أن موقفه من ويست، الذي تحول إلى مستقل مطلع الشهر الجاري، لم يتغير وأن تحديه للطبقة الحاكمة يظل سعيا جديرا بالاهتمام.