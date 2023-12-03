مدير الصحة العالمية: التقارير عن القصف العنيف في غزة “تثير الرعب”

جنيف: حذر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس، الأحد، من أن وضع القطاع الصحي في غزة “لا يمكن تصوره”، وشدد على أن التقارير عن القصف الإسرائيلي العنيف “تثير الرعب”.
غيبريسوس قال، في تغريدة على منصة “إكس”، إن “التقارير التي تتحدث عن الأعمال العدائية المستمرة والقصف العنيف في غزة تثير الرعب”.
وأضاف: “أمس (السبت)، زار فريقنا مستشفى نصار الطبي في الجنوب (القطاع)، كان مكتظا بـ1000 مريض، أي 3 أضعاف طاقته الاستيعابية”.
وتابع: “كان فيه (المستشفى) عدد لا يحصى من الناس يبحثون عن مأوى في كل ركن من أركانه.. كان المرضى يتلقون الرعاية على الأرض، ويصرخون من الألم”.
وشدد على أن “هذه الظروف غير مناسبة على الإطلاق، ولا يمكن تصورها في مجال توفير الرعاية الصحية”.
وختم غيبريسوس بالقول: “لا أستطيع إيجاد كلمات قوية بما يكفي للتعبير عن قلقنا إزاء ما نشهده”، مجددا الدعوة إلى “وقف إطلاق النار الآن”.
وفي 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، انتهت هدنة إنسانية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أُنجزت بوساطة قطرية مصرية واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.
ومنذ انتهاء الهدنة هاجم الجيش الإسرائيلي ما يزيد على 400 هدف في جميع أنحاء غزة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بحسب بيان له السبت؛ ما أسفر عن استشهاد قرابة 200 فلسطيني ليرتفع عدد الشهداء حتى ساعات ظهر السبت إلى 15 ألفا و207، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 40 ألفا و650، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.
ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حربا مدمرة على غزة، خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.
فيما قتلت “حماس” 1200 إسرائيلي وأصابت 5431 وأسرت نحو 239 بادلت العشرات منهم خلال الهدنة مع إسرائيل، التي تحتجز في سجونها أكثر من 7 آلاف فلسطيني بينهم أطفال ونساء.
(الأناضول)
تثير الرعب والفزع وماذا تنتظرون من شيطانة الحروب والخطوب أمريكا وبنتاغونها العفن النتن الذي يرسل أسلحته القذرة لجيش البامبرز الصهيو أمريكي الغربي الحاقد على أطفال فلسطين العزل الأبرياء الصامدين في وجه ابرتهايد الصهيونية الفاشية البغيضة الحقيرة هذي سنين وسنين وسنين، والله يكسر ظهرك يا عصابة البيت الأبيض الأمريكي وعصابة الشرذمة التي تقتل الفلسطينيين وتفجر منازلهم بدعم أمريكي وغربي حاقد ظالم سارق لأرض فلسطين 🇵🇸🤕✌️🔥
وماذا فعلت الصحة العالمية لإنقاذ أطفال غزة من المحرقة الصهيونية الفاشية الحقيرة، الجواب للأسف الشديد، الصحة العالمية لم تفعل شيئا يذكر لأطفال فلسطين بعكس ما فعلت لأطفال أوكرانيا 🇵🇸🤕✌️🔥🚀
صحة عالمية عاجزة أمام المحرقة الصهيونية الأمريكية بحق شعب فلسطين الأعزل الصامد في وجه ابرتهايد الصهيونية الفاشية الحقيرة هذي سنين وسنين وسنين 🇵🇸🤕✌️🚀🔥🚀🔥🚀🚀🚀🚀🚀