سياسة | دولي

مدير الصحة العالمية يحذر من انهيار آخر مستشفى عامل في غزة- (فيديو)

منذ 13 دقيقة

أطفال أصيبوا بغارة إسرائيلية يتلقون العلاج في مستشفى ناصر في خان يونس

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غزة: حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس من انهيار مستشفى في مدينة خان يونس، التي تشهد معارك بين قوات الاحتلال الإسرائيلية وحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”.

وكتب غيبريسوس مساء الجمعة على موقع “إكس” للتواصل الاجتماعي أن مستشفى ناصر يعاني من نفاد الوقود والغذاء والإمدادات.

وقد فر مئات المرضى والعاملين في المستشفى بسبب القتال وصعوبة نقل الإمدادات إليه. وقال غيبريسوس إن هناك 350 مريضا و5 آلاف نازح في المستشفى.

وأعلنت منظمة الإغاثة “أطباء بلا حدود” أن الرعاية الصحية الأساسية في مستشفى ناصر قد انهارت.

وقالت المنظمة في بيان صحفي إن “هذه الهجمات الممنهجة ضد الرعاية الصحية غير مقبولة ويجب أن تنتهي الآن لكي يتمكن المصابون من الحصول على الرعاية التي يحتاجون إليها. لقد أصبح النظام الصحي بأكمله متوقفا عن العمل. ويعتبر هذا المستشفى هو أكبر منشأة صحية في قطاع غزة لا تزال تعمل.

(د ب أ)

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