مدير الصحة العالمية يحذر من انهيار آخر مستشفى عامل في غزة- (فيديو)

غزة: حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس من انهيار مستشفى في مدينة خان يونس، التي تشهد معارك بين قوات الاحتلال الإسرائيلية وحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”.

وكتب غيبريسوس مساء الجمعة على موقع “إكس” للتواصل الاجتماعي أن مستشفى ناصر يعاني من نفاد الوقود والغذاء والإمدادات.

وقد فر مئات المرضى والعاملين في المستشفى بسبب القتال وصعوبة نقل الإمدادات إليه. وقال غيبريسوس إن هناك 350 مريضا و5 آلاف نازح في المستشفى.

As fighting intensifies around Nasser Hospital in Khan Younis, #Gaza, hundreds of patients and health workers have fled. Currently 350 patients and 5000 displaced people remain at the hospital.

The hospital is running out of fuel, food and supplies.

The intense fighting in the… pic.twitter.com/dA2OTmFJXc

