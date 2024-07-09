مدير المخابرات الأمريكية بالقاهرة للمشاركة في مفاوضات غزة.. والسيسي يطالب بخطوات لمنع توسع الصراع

القاهرة- “القدس العربي”:

تشهد العاصمة المصرية القاهرة جولة جديدة من مفاوضات التهدئة في قطاع غزة، بحضور وفدين إسرائيلي وأمريكي.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية المملوكة لجهاز المخابرات المصري، عن مصدر رفيع المستوى، قوله، إن مفاوضات الهدنة مستمرة في القاهرة وسط نشاط مكثف للوفد الأمني المصري لتقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف.

إلى ذلك، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفضه لاستمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة، مشدداً على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف الحرب، وضمان إنفاذ المساعدات الإغاثية، بما يكفي للتخفيف الحقيقي من الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في القطاع، ومؤكداً ضرورة اتخاذ خطوات جادة ومؤثرة لمنع اتساع رقعة الصراع في المنطقة، كما شدد على أهمية إنفاذ حل الدولتين، في إطار تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، والوفد المرافق له، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية.

وأكد بيان الرئاسة المصرية أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث تمت مناقشة آخر مستجدات الجهود المشتركة للتوصل لاتفاق للتهدئة ووقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وتأتي زيارة بيرنز إلى مصر للمشاركة في المفاوضات بشأن صفقة الأسرى وإنهاء الحرب المستمرة منذ 9 أشهر على قطاع غزة.