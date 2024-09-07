مدير المخابرات الأمريكية: نعمل على مقترح “أكثر تفصيلا” بشأن وقف إطلاق النار في غزة

لندن: قال مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز إن العمل جار على تقديم مقترح “أكثر تفصيلا” بشأن وقف إطلاق النار في غزة خلال الأيام المقبلة.

جاء هذا التصريح خلال فعالية لصحيفة فاينانشال تايمز في لندن اليوم السبت.

في سياق قريب، قال رئيس جهاز المخابرات الخارجية البريطاني (إم.آي 6) ريتشارد مور إنه يعتقد أن إيران لا تزال تعتزم الثأر لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إسماعيل هنية الذي وقع في طهران في أواخر يوليو تموز والذي تحمل طهران مسؤوليته لإسرائيل.

وعندما سُئل مور، خلال فعالية لصحيفة فاينانشال تايمز اليوم السبت، عما إذا كانت إيران سترد، قال “أظن أنهم سيحاولون ولن نكون قادرين على التخلي عن حذرنا تجاه نوع النشاط الذي ربما يحاول الإيرانيون” القيام به في هذا الصدد.

(رويترز)