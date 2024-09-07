مدير المخابرات الأمريكية: نعمل على مقترح “أكثر تفصيلا” بشأن وقف إطلاق النار في غزة

لندن: قال مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز إن العمل جار على تقديم مقترح “أكثر تفصيلا” بشأن وقف إطلاق النار في غزة خلال الأيام المقبلة.
جاء هذا التصريح خلال فعالية لصحيفة فاينانشال تايمز في لندن اليوم السبت.
في سياق قريب، قال رئيس جهاز المخابرات الخارجية البريطاني (إم.آي 6) ريتشارد مور إنه يعتقد أن إيران لا تزال تعتزم الثأر لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إسماعيل هنية الذي وقع في طهران في أواخر يوليو تموز والذي تحمل طهران مسؤوليته لإسرائيل.
وعندما سُئل مور، خلال فعالية لصحيفة فاينانشال تايمز اليوم السبت، عما إذا كانت إيران سترد، قال “أظن أنهم سيحاولون ولن نكون قادرين على التخلي عن حذرنا تجاه نوع النشاط الذي ربما يحاول الإيرانيون” القيام به في هذا الصدد.
(رويترز)
كفاكم كذباً ونصبا
المعروف أن بريطانيا تتبع سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط. بالنسبة للحرب الاسرائيلية على غزة والتي امتدّت الى الضفة الغربية فإن الولايات المتحدة الأمريكية لا تتمكن من فرض وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة والمدن الفلسطينية في الضفة الغربية.
يجب ان تمارس الدول العربية والإسلامية في الامم المتحدة سياسة ضغوط مستمرة وذلك بعق اجتماع لمجلس الأمن للامم المتحدة وستستخدم الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض الفيتو وفي هذه الحالة يجب ان تدعو الدول العربية والاسلامية إلى اجتماع عاجل للجمعية العامة للأمم المتحدة وان تصدر قرارات بوقف الحرب الاسرائيلية على الشعب الفلسطيني وانسحاب اسراءيل من الاراضي الفلسطينية المحتلة. من المتوقع أن تعلن اسراءيل رفضها لهذا القرار. وعلى الدول العربية والاسلامية الدعوة إلى اجتماع لمجلس الأمن. يجب ان تبلغ الدول العربية والاسلامية الدبلوماسيين الأمريكان والغربيين بان منع الامم المتحدة من القيام بسووءليتها لانهاء يعتبر بانه عمل عدائي ضد الدول العربية والاسلامية.