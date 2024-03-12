سياسة | دولي | الولايات المتحدة

مدير المخابرات المركزية الأمريكية: توجد إمكانية للتوصل إلى اتفاق لوقف النار في غزة

12 - مارس - 2024

مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز

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واشنطن: قال مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز اليوم الثلاثاء إنه “لا تزال هناك إمكانية” للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة على الرغم من استمرار وجود العديد من المسائل المعقدة.

وقال أمام جلسة استماع بمجلس النواب الأمريكي “أعتقد أنه لا تزال هناك إمكانية للتوصل لمثل هذا الاتفاق. كما قلت، لن يكون ذلك بسبب قلة محاولاتنا، نعمل عن كثب مع نظرائنا الإسرائيليين والقطريين والمصريين. هذه عملية صعبة للغاية. لا أعتقد أنه يمكن لأي شخص ضمان النجاح. الشيء الوحيد الذي أعتقد أنه يمكنك ضمانه هو أن البدائل أسوأ”.

(رويترز)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 12, 2024 الساعة 7:00 م

    بنغفير وسموتريتش و على رأسهم الفاسد الكاذب المخادع قاتل الفلسطينيين النتن ياهو يا الياهو يرفضون ذلك جملة وتفصيلا يا عص الأشرار الفجار 🇵🇸✌️🤕☝️🔥🚀

    رد
    1. يقول Abdo:
      مارس 12, 2024 الساعة 8:31 م

      بن زايد وبن سلمان أشد المعارضين لوقف إطلاق النلر

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