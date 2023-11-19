مدير المستشفيات في قطاع غزة: أطفال مجمع الشفاء الخدج سيجري نقلهم إلى مصر

خانيونس (الاراضي الفلسطينية): أكد مدير المستشفيات في قطاع غزة محمد زقوت الأحد إجلاء 31 من الأطفال الخدج من مستشفى الشفاء الأكبر في قطاع غزة، والذي كان الجيش الإسرائيلي وجّه إنذارا بإخلائه السبت.

وقال زقوت “تم إجلاء جميع الأطفال الخدج من مستشفى الشفاء وعددهم 31 طفلا ومعهم ثلاثة أطباء وممرضين”، مضيفا “تجري الترتيبات لنقل الأطفال إلى مصر” عبر معبر رفح الحدودي.

وأكدت منظمة الصحة العالمية التي شاركت إلى جانب الأمم المتحدة في تنظيم عملية الإجلاء أن “ستة من مقدمي الرعاية وعشرة من الأقارب” رافقوا الأطفال.

وبحسب المنظمة تم نقل الأطفال في ست سيارات إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني.

وقالت المنظمة العالمية “يجري التخطيط لنقل المرضى العالقين ومقدمي الرعاية من (مستشفى) الشفاء” مشيرة إلى “الحاجة إلى ضمانات من قبل أطراف النزاع لضمان عبور آمن”.

وكانت جمعية إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني أكدت نقل الأطفال بتنسيق من “منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”.

(أ ف ب)