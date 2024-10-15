مدير المنظمة اليابانية الفائزة بـ”نوبل للسلام”: عمال غزة هم من يستحقون الجائزة- (شاهد)

“القدس العربي”: تداول مغردون عبر مواقع التواصل كلمة لمدير المنظمة اليابانية الفائزة بجائزة نوبل للسلام يتحدث فيها عن غزة.

ويشيد توشيوكي ميماكي في كلمته بصمود أهل غزة، معبرا عن حزنه لمعاناتهم.

وصرح رئيس المنظمة “في غزة، مشهد الأطفال الذين ينزفون في أحضان آبائهم يشبه ما حدث في اليابان قبل 80 عامًا بعد إلقاء القنبلة النووية”.

ومُنحت جائزة نوبل للسلام الجمعة لمنظمة “نيهون هيدانكيو” اليابانية المناهضة للأسلحة النووية والتي تجمع ناجين من القنبلتين الذرّيتين اللتين ألقيتا على هيروشيما وناغازاكي عام 1945.

وكانت إسرائيل هاجمت رئيس المنظمة وهو أحد الناجين البارزين من القنبلة الذرية على هيروشيما بسبب المقارنة التي أجراها بين الانفجار والهجوم الحالي على غزة.