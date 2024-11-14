مدير الوكالة الذرية في إيران لمحاولة حل النزاعات حول البرنامج النووي.. “الفرصة الأخيرة للدبلوماسية”

طهران: استقبل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الخميس، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، في وقت يتسبب فيه البرنامج النووي الإيراني بزيادة التوترات مع الدول الغربية.

وفي العام 2015، شغل عراقجي منصب كبير المفاوضين عن الجانب الإيراني في المحادثات النووية مع القوى العظمى.

وذكرت وكالة “إرنا” الرسمية الإيرانية أن “رافايل غروسي الذي وصل إلى طهران، الليلة الماضية، (الأربعاء) على رأس وفد للتفاوض مع كبار المسؤولين النوويين والسياسيين في البلاد، التقى وزير الخارجية عباس عراقجي”.

ومن المقرر أيضًا أن يلتقي غروسي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وفقًا لوكالة “إرنا”.

وتعد هذه المحادثات إحدى الفرص الأخيرة للدبلوماسية قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. واعتمد الجمهوري ترامب، خلال ولايته الأولى (2017-2021)، سياسة “ضغوط قصوى” حيال الجمهورية الإسلامية، تمثّلت على وجه الخصوص بالانسحاب الأحادي، عام 2018، من الاتفاق الدولي بشأن برنامج إيران النووي.

وأبرم الاتفاق النووي بين طهران وست قوى كبرى، عام 2015، في عهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وأتاح رفع عقوبات عن إيران، مقابل تقييد نشاطاتها النووية وضمان سلميتها.

Started my two-day visit to Iran with an indispensable meeting with Iranian Foreign Minister @araghchi. pic.twitter.com/c8Fg9LqqqD — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) November 14, 2024

إلا أن ترامب أعاد فرض عقوبات اقتصادية صارمة بعد انسحابه من الاتفاق، في 2018. وردّت طهران ببدء التراجع تدريجيًا عن غالبية التزاماتها بموجب الاتفاق، واتخذت سلسلة خطوات أتاحت نمو وتوسّع برنامجها النووي بشكل كبير.

ومن أبرز تلك الخطوات رفع مستوى تخصيب اليورانيوم من 3.67%، وهو السقف الذي حدّده الاتفاق النووي، إلى 60%، وهو المستوى القريب من 90% المطلوب لتطوير سلاح ذري.

البحث عن حلول

وقال علي فايز، مدير شؤون إيران في مجموعة الأزمات الدولية، لوكالة فرانس برس، إن غروسي “سيبذل كل ما في وسعه لمنع تفاقم الوضع”.

وكانت الناطقة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، قالت، الأربعاء، إن “الولايات المتحدة، وليس إيران، هي من انسحب من الاتفاق”، مشيرة إلى أن سياسة “الضغوط القصوى” التي مارسها دونالد ترامب “لم تكن فعّالة”.

وبعد زيارته الأولى إلى الجمهورية الإسلامية، في أيار/مايو، يعود غروسي إلى إيران في ظل مناخ من التوتر الحاد بين إيران وإسرائيل، وبعد يومين من تحذير وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، من أن طهران باتت “أكثر عرضة من أي وقت مضى لضربات على منشآتها النووية”.

وتتّهم إسرائيل، منذ سنوات، إيران بالسعي لحيازة السلاح النووي، وهو ما تنفيه الجمهورية الإسلامية التي تتهم بدورها الدولة العبرية بالوقوف خلف عمليات اغتيال علماء وتخريب منشآت نووية.

وتبادل العدوان اللدودان، خلال الأشهر الماضية، ضربات مباشرة غير مسبوقة في تاريخ الصراع بينهما، وذلك على خلفية الحرب التي تخوضها إسرائيل ضد تنظيمين حليفين لطهران، هما حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، و”حزب الله” في لبنان.

وأثار ذلك مخاوف من انخراط إيران وإسرائيل في حرب مباشرة، بعد أعوام من العمليات الخفية، وضربات غير مباشرة في أنحاء مختلفة من الشرق الأوسط.

وأثار فوز دونالد ترامب في الرئاسة الأمريكية مخاوف من تزايد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال غروسي، الثلاثاء، لوكالة فرانس برس، على هامش مؤتمر “كوب29” للمناخ الذي تستضيفه باكو، إن على السلطات الإيرانية “أن تفهم أن الوضع الدولي يزداد توتراً، وأن هوامش المناورة بدأت تتقلّص، وأن إيجاد سبل للتوصل إلى حلول دبلوماسية هو أمر ضروري”.

فتوى دينية

وقال غروسي، في مقابلة، الثلاثاء، مع قناة “سي إن إن” الأمريكية إن الإيرانيين “يملكون كميات كبيرة من المواد النووية التي يمكن استخدامها لتصنيع أسلحة نووية”، مضيفًا: “ليست لديهم أسلحة نووية في هذه المرحلة”.

وخفّضت إيران من تعاونها مع الوكالة منذ العام 2021، وأزالت بعض كاميرات المراقبة من المنشآت، وسحبت اعتمادات عدد من مفتشي الوكالة.

وتعود جذور البرنامج النووي الإيراني إلى خمسينيات القرن الماضي، حين وقّعت واشنطن اتفاق تعاون مع طهران في عهد الشاه محمد رضا بهلوي. وفي السبعينيات، صادقت إيران على معاهدة الحدّ من الانتشار النووي.

ومع تصاعد التوتر الإقليمي، بدأت بعض الأصوات في طهران تطرح بشكل علني إمكانية إعادة النظر في العقيدة النووية.

وحضّ أعضاء في مجلس الشورى (البرلمان) المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، صاحب الكلمة الفصل في السياسة العليا للجمهورية، على إعادة النظر في فتواه بشأن السلاح النووي.

ويعتبر خامنئي، في فتواه التي نشرت للمرة الأولى عام 2010، استخدام أسلحة الدمار الشامل “حرامًا، ونرى السعي لحماية أبناء البشر من هذا البلاء الكبير واجبًا على عاتق الجميع”.

وغالبًا ما يعتبر المسؤولون الإيرانيون أن هذه الفتوى هي بمثابة ضمانة لسلمية البرنامج النووي.

(أ ف ب)