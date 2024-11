مدير الوكالة الذرية في إيران لمحاولة حل النزاعات حول البرنامج النووي.. “الفرصة الأخيرة للدبلوماسية”

طهران: استقبل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الخميس، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، في وقت يتسبب فيه البرنامج النووي الإيراني بزيادة التوترات مع الدول الغربية.

وفي العام 2015، شغل عراقجي منصب كبير المفاوضين عن الجانب الإيراني في المحادثات النووية مع القوى العظمى.

وذكرت وكالة “إرنا” الرسمية الإيرانية أن “رافايل غروسي الذي وصل إلى طهران، الليلة الماضية، (الأربعاء) على رأس وفد للتفاوض مع كبار المسؤولين النوويين والسياسيين في البلاد، التقى وزير الخارجية عباس عراقجي”.

ومن المقرر أيضًا أن يلتقي غروسي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وفقًا لوكالة “إرنا”.

وتعد هذه المحادثات إحدى الفرص الأخيرة للدبلوماسية قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. واعتمد الجمهوري ترامب، خلال ولايته الأولى (2017-2021)، سياسة “ضغوط قصوى” حيال الجمهورية الإسلامية، تمثّلت على وجه الخصوص بالانسحاب الأحادي، عام 2018، من الاتفاق الدولي بشأن برنامج إيران النووي.

وأبرم الاتفاق النووي بين طهران وست قوى كبرى، عام 2015، في عهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وأتاح رفع عقوبات عن إيران، مقابل تقييد نشاطاتها النووية وضمان سلميتها.

Started my two-day visit to Iran with an indispensable meeting with Iranian Foreign Minister @araghchi. pic.twitter.com/c8Fg9LqqqD

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) November 14, 2024