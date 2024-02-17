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مدير جنازات في الولايات المتحدة أخفى رفات بشرية في منزله مطلوب لـ”إساءة استخدام جثث” 

منذ 35 دقيقة

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لوس أنجليس: أعلنت شرطة كولورادو، الجمعة، أن مدير إحدى دور الجنازات مطلوب للعدالة بعد العثور على بقايا بشرية محفوظة بشكل غير قانوني داخل منزله.

وعثر عمال نظافة على بقايا جثث محترقة لعشرات الأشخاص بعد طرد مايلز هارفورد، في أوائل شباط/فبراير، من منزله في دنفر، عاصمة هذه الولاية الواقعة غرب الولايات المتحدة.

عندما وصلت الشرطة إلى المنزل، عثرت على سيارة لدفن الموتى فيها جثة امرأة تبلغ 63 عاماً، توفيت قبل 18 شهراً، بالإضافة إلى مزيد من الصناديق التي تحتوي على رفات.

وكانت الجثة موضوعة في السيارة منذ وفاة المرأة في آب/أغسطس 2022، بحسب العناصر الأولى للتحقيق.

كان مايلز هارفورد يدير داراً للجنازات في دنفر، أُغلقت في أيلول/سبتمبر 2022.

وصدرت مذكرة اعتقال في حق هذا الرجل، البالغ 33 عاماً، للاشتباه في إساءة استخدام جثث والتزوير والسرقة، بحسب شرطة دنفر.

وقالت الشرطة في بيانها: “كان المحققون على تواصل مع هارفورد، الذي كان موجوداً في منطقة دنفر، ويعملون راهناً على تسهيل اعتقاله في إطار مذكرة الاعتقال”.

ومثل هذه الحوادث شائعة في كولورادو.

وفي العام الفائت، عُثر على نحو 200 جثة متحللة في دار جنازات مهجورة في مدينة كولورادو سبرينغز، بعد أن اشتكى الجيران من رائحة كريهة.

(أ ف ب)

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