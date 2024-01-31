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مدير “سي آي إيه”: أوضاع الشرق الأوسط زادت تعقيدا بعد 7 أكتوبر

منذ 38 دقيقة

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واشنطن: أكد مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “سي آي إيه” ويليام بيرنز، أن الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط زادت تعقيدا وخطورة بعد أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وفي مقال كتبه لمجلة “Foreign Affairs”، قال بيرنز: “لقد أمضيت معظم سنواتي الأربعين الأخيرة في الشرق الأوسط، لم أر هذه المنطقة من قبل، بهذا القدر من التعقيد والقرب من الانفجار إلى هذا الحد”.

وأوضح أن المنطقة تواجه مشاكل صعبة للغاية بشأن الحد من شدة الهجمات الإسرائيلية على غزة، وتلبية الاحتياجات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين، وضمان إطلاق سراح المحتجزين، ومنع انتشار الصراع إلى المنطقة.

وأشار إلى أن التوتر الذي بدأ مع هجمات حماس في 7 أكتوبر 2023 واستمر مع “المجازر” الإسرائيلية المتواصلة في غزة، لم يعد يعني المنطقة فحسب، بل النظام العالمي برمته.

وفيما يتعلق بالمعادلة الإيرانية الإسرائيلية على المستوى الإقليمي، قال بيرنز إن “مفتاح أمن إسرائيل والمنطقة هو القدرة على التعامل مع إيران. النظام الإيراني أصبح أقوى في الأزمة الحالية ويبدو مستعدا للقتال حتى آخر امتداد إقليمي له”.

(الأناضول)

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