مدير شركة غذائية جزائرية يتهم خبيرة تغذية بمحاولة ابتزازه لصالح والدها المسؤول.. والجدل يأخذ أبعادا كبيرة

الجزائر- “القدس العربي”:

أثار فيديو نشرته خبيرة التغذية الجزائرية جيهان براهمية جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن تحدثت فيه عن مخاطر القشرة المدخنة المحيطة بمنتجات الدجاج المصنّعة وتسببها بالسرطان.

وبينما لم تذكر الخبيرة التي تُعدّ دكتوراه في علوم التغذية، اسم أي شركة، ظهر في الفيديو غلاف منتج تابع لشركة بلاط، إحدى أكبر الشركات الغذائية في الجزائر، مما أثار موجة تفاعل كبيرة من قبل الجمهور، وردًا عنيفًا من إدارة الشركة، خرج تماما عن إطار النقاش العلمي.

وفي رده، ظهر مدير شركة بلاط، مراد ملاح، وهو يتكلم بانفعال على صفحته بمواقع للتواصل الاجتماعي، نافياً أن تكون منتجات شركته تحتوي على أي مواد مسرطنة، مؤكدًا أن كل منتجاتهم تخضع لتحاليل مخبرية وتحمل شهادات جودة دولية. لكنه سرعان ما ابتعد عن الإطار العلمي ليدخل في اتهامات شخصية، زاعمًا أن الخبيرة قامت بما وصفه بـ”محاولة ابتزاز”، من خلال طلب دعم مالي لوالدها الذي ينظم تظاهرة رياضية برعاية رئاسة الجمهورية.

ووالد الخبيرة هو عمار براهمية رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية سابقا والذي يشرف حاليا على تنظيم تظاهرة الألعاب الأفريقية المدرسية التي ستقام نهاية هذا الشهر في الجزائر. ولم يتوقف المدير عند ذلك، بل تهكم على مظهر براهمية، وطريقة ميكياجها، واستعمالها للفرنسية، وهو ما زاد من إشعال القضية.

هذا الهجوم دفع جيهان براهمية إلى نشر توضيح رسمي على حسابها في تيك توك، أكدت فيه أن هدفها الأساسي من الفيديو كان توعويًا بحتًا، ضمن سلسلة من المحتويات العلمية التي تنشرها بانتظام حول المخاطر الغذائية. وأوضحت أن ظهور اسم العلامة التجارية على الغلاف لم يكن مقصودًا، مشددة على أن مضمون الفيديو يستند إلى معلومات علمية موثقة تتحمل مسؤوليتها بالكامل. ونفت بشكل قاطع أي علاقة لها أو لعائلتها بمدير بلاط أو وجود أي تواصل معه، ووصفت تصريحاته بالافتراءات الخطيرة، مؤكدة أنها تتابع دراسات الدكتوراه في مجال التغذية وتعتبر نفسها ملزمة علميًا وأخلاقيًا بإيصال هذه المعلومات للرأي العام.

وفي خضم هذا التراشق، تفاعل الحدث بشكل غير مسبوق لدى الرأي العام بين مؤيد للمدير وداعم للخبيرة. وفي مقال له، اعتبر رابح دارم، الخبير في إدارة الأزمات، أن مجمع بلاط أخطأ في التعامل مع الأزمة، مشيرًا إلى أن الشركة كانت قد تعاملت باحترافية أكبر في أزمة سابقة سنة 2015 حين ربطت وفاة طفلين بمنتج من منتجاتها.

ورأى دارم أن رد المدير العام اتسم بالشخصنة، حيث ركّز على شكل ومظهر الخبيرة عوض تقديم رد علمي. كما اعتبر أن الاتهام بالابتزاز كان يجب أن يأخذ طريقه القانوني لا أن يُستعرض في فيديو موجه للرأي العام. وختم بالقول إن المنتجات فائقة المعالجة بطبيعتها ضارة، وهو أمر معروف، ولا ينبغي التغطية عليه تحت غطاء التسويق أو الوطنية، داعيًا الشركة إلى الفصل بين شخص المدير العام وصورة المؤسسة، والرد علميًا لا شخصيًا.

من جهته، عبّر المدون نور الدين غانس عن تضامنه مع الدكتورة براهمية، مستغربًا لجوء مدير شركة بحجم بلاط إلى فيديو تهجّمي بدل بيان علمي رسمي يوضح فيه الحقائق العلمية حول منتجات الشركة. واعتبر غانس أن الانزلاق نحو شيطنة المؤثرة والدخول في متاهات الهوية واللغة كشف عن ضعف كبير في السياسة التسويقية للمؤسسة، مطالبًا الجهات المختصة بالتدخل للتحقق من المعلومات العلمية التي قدّمتها الخبيرة، بدل الاكتفاء بالردود العاطفية.

على الطرف الآخر، دافع المدون رستم ماترا بشدة عن مدير مجمع بلاط، واعتبر أن القضية ليست خلافًا علميًا بل حملة تشويه مدروسة ومبنية على الابتزاز، هدفها جلب تمويلات تحت غطاء “الرعاية السامية”. ورأى أن مدير الشركة واجه الوضع بشجاعة وصرامة، ورفض الابتزاز المغلف بالنصح. ووصف ما حدث بأنه “ابتزاز إعلامي خطير”، يمس كرامة المؤسسة وصورة الوطن، داعيًا إلى التمييز بين النقد المسؤول والافتراء المتخفي.

وفي موقف آخر، عبّر الصحافي نجيب بلحيمر عن تحفظه الشديد على أخذ محتوى تيك توك كمصدر للعلم، معتبرًا أن حمل الشهادات لا يبرر الادعاء المطلق بالعلم، ولا يعطي الحق بإثارة الذعر أو التشهير عبر المنصات الاجتماعية. وأشار إلى أن الظرف الحالي، في ظل الذكاء الاصطناعي وانتشار المحتوى السطحي، يجعل من الضروري الحذر في تلقي المعلومة، حتى لو جاءت من أصحاب شهادات.

ويعيد هذا الجدل مرة أخرى الحديث عن المؤثرين في الجزائر ومدى القدرة على ضبط المحتوى الذي يقدمونه على مواقع التواصل والذي يخضع في كثير من الأحيان للمنطق الإثارة والتهويل بغرض جلب التفاعل. في الوقت ذاته، تبدو الإشكالات الصحية التي تطرحها مثل هذه المنتجات جادة لكنها لا تقابل بالقدر الكافي من التوعية في ظل سطوة الآلة الدعائية التي تحث على استهلاكها المفرط.