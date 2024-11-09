مدير مستشفى في غزة: المجاعة بدأت تظهر مجددا بسبب حصار إسرائيل

غزة: أعلن مدير “مستشفى كمال عدوان” حسام أبو صفية، السبت، أن علامات المجاعة بدأت بالظهور بسبب الحصار ونقص الغذاء والماء والدواء، في محافظة شمال قطاع غزة التي تشهد إبادة وتطهيرا عرقيا إسرائيليا منذ أكثر من شهر.

وقال أبو صفية في تصريح مصور للصحافيين: “الوضع كارثي بشمال غزة؛ الحصار مستمر، وعلامات المجاعة بدأت تظهر على الأطفال والكبار جراء انعدام المقومات الأساسية للحياة من طعام ودواء ومياه”.

وأضاف: “نقبل على أيام صعبة في مواجهة موجة من حالات سوء التغذية والأمراض المرتبطة بها”.

وبشأن مخزون الأدوية والكوادر الطبية، أشار أبو صفية إلى أن “مخزون الأدوية وصل إلى صفر ولا توجد وفود طبية متخصصة تتناسب مع طبيعة الإصابات التي تصل المشفى”.

وقال: “كل يوم يتوفى جرحى بسبب نقص الإمكانيات، وعدم وجود وفود طبية جراحية متخصصة”.

وأردف: “القصف الإسرائيلي لا يتوقف في أي مكان، نحن نعيش حالة إبادة حقيقية”.

وطالب أبو صفية بضرورة فتح ممر إنساني لإدخال وفود طبية متخصصة ومستلزمات طبية وسيارات إسعاف لتقديم الخدمات اللازمة للجرحى.

وناشد أبو صفية دول العالم ومنظمات حقوق الإنسان بـ”الوقوف إلى جانب المنظومة الصحية في غزة، والعمل على إدخال الوفود والمستلزمات الطبية لتقديم الخدمات في ظل استمرار الإبادة”.

وفي 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدأ الجيش الإسرائيلي اجتياحا بريا شمال قطاع غزة؛ بذريعة “منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة”.

بينما يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال شمال القطاع وتحويله إلى منطقة عازلة بعد تهجير سكانه، تحت وطأة قصف دموي متواصل وحصار مشدد يمنع إدخال الغذاء والماء والأدوية.

(الأناضول)