مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي يقوم بزيارة “غير معلنة” إلى تل أبيب لتقديم الدعم لإسرائيل

واشنطن: أفاد مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي “أف بي آي” الأربعاء أن مديره كريسوفر راي قام بزيارة غير معلنة إلى إسرائيل للقاء مسؤولين في أجهزة الاستخبارات الاسرائيلية وسط الحرب ضد قطاع غزة.

والتقى راي أيضا عملاء من وكالته متمركزين في تل أبيب، وفقا لبيان صادر عن الوكالة الأمريكية، حيث أكد على أهمية عملهم الذي يتعلق بحركة حماس الفلسطينية وحزب الله المدعوم من إيران في لبنان.

وكرر دعم ال”أف بي آي” لإسرائيل في أعقاب هجمات 7 اكتوبر ( عملية طوفان الأقصى على المستعمرات الإسرائيلية في غلاف غزة).

ونقل البيان عن راي قوله “إن شراكة مكتب التحقيقات الفدرالي مع نظرائنا الإسرائيليين طويلة الأمد ووثيقة وقوية، وأنا واثق من أن التقارب بين وكالاتنا ساهم في قدرتنا على التحرك بسرعة كبيرة ردا على هذه الهجمات”.

وأشار بيان “أف بي آي” إلى أن “تركيز راي” انصبّ على جهود وكالته ضد المنظمات الأجنبية التي تشيد بالهجمات على إسرائيل وتهدد بمهاجمة الولايات المتحدة، سواء في الخارج أو الداخل.

وأكد أن مكتب التحقيقات الفدرالي “كان وسيستمر في الاستجابة لطلبات” إسرائيل للحصول على الدعم.

(وكالات)