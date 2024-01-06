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مدير منزل جيفري إبستين: الأمير أندرو كان يتلقى جلسات تدليك يومية في منزل إبستين

6 - يناير - 2024

الأمير أندرو

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لندن: قال مدير المنزل السابق لرجل الأعمال المتهم في وقائع جنسية للأطفال جيفري ابستين إن دوق يورك كان يتلقى جلسات تدليك “مساج” يومية عندما كان يقضي “أسابيع” في منزله في فلوريدا، حسبما كشفت وثائق المحكمة.

وقال جوان أليسي، الذي كان يعمل في مقر إقامة إبستين في “بالم بيتش” إن الأمير أندرو وزوجته آنذاك، ساره دوقة يورك، كانا صديقين لإبستين وجيسلين ماكسويل التي أدينت بالإتجار في الجنس.

وخلال مقابلته التي تم تصويرها بالفيديو وهو تحت القسم في عام 2009، تم استجواب أليسي بشأن علاقة الدوق بماكسويل وإبستين، وفقا لوكالة أنباء “بي إيه ميديا” البريطانية.

يذكر أن الأمير أندرو ترك الحياة العامة بعد الضجة التي أثيرت بشأن الصداقة التي تربطه بإبستين، ودفع ملايين لتسوية قضية اعتداء جنسي مدنية على فيرجينيا جيفري، التي زعم أنه لم يلتق بها قط.

وجرى إبعاد أندرو عن النظام الملكي العامل ولم يعد يستخدم لقب سمو الأمير، وذلك بعدما اتهمته السيدة جيفري، التي قدمها له إبستين، بالاعتداء عليها جنسيها عندما كان عمرها 17 عاما.

وينفى الدوق بشدة ارتكاب أي مخالفات.

(د ب أ)

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  1. يقول اثير الشيخلي - العراق:
    يناير 6, 2024 الساعة 4:54 ص

    ترف القصور المؤدي غالبا إلى فساد قمئ مؤدي بدوره إلى شذوذ جنسي لا تنتهي اصنافه وقذاراته

    رد

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