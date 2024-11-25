مدير منصة اللاجئين في مصر نور خليل لـ«القدس العربي»: قانون لجوء الأجانب يتعامل معهم كخطر على الأمن القومي

القاهرة « القدس العربي»: وافق البرلمان المصري، الأسبوع الماضي، على مشروع قانون «لجوء الأجانب» الذي ينص على إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتبع رئيس الوزراء وتتخذ من القاهرة مقرا لها، وتختص اللجنة بكل شؤون اللاجئين، وبينها المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بعددهم داخل البلاد.

وجاءت موافقة البرلمان رغم الاعتراضات التي أبدتها منظمات حقوقية محلية ودولية.

نور خليل، مدير منصة اللاجئين في مصر، قال لـ« القدس العربي» إن هناك العديد من المآخذ على القانون، كما أوضحنا في الدراسة التحليلية التي أصدرتها المنظمة، ولكن المآخذ الرئيسية هي تلك المخالفة للقانون الدولي، وأيضا الدستور المصري.

وعلى رأس هذه المآخذ، عدم النص بشكل صريح وواضح على الحق في الحماية المؤقتة، والحرمان من الاستئناف عبر السماح للجنة بترحيل الأشخاص في حالة الرفض أو الإلغاء، وعدم وجود توضيح للمرحلة الانتقالية بين نظام مفوضية اللاجئين واللجنة الحكومية المزمع إنشاؤها، وفق خليل، الذي أشار إلى الحرمان من الحق في العمل في العديد من الوظائف بناء على الحرمان من الحق في عضوية النقابات العمالية بل وتجريمه، تجريم الدعم والتضامن مع اللاجئين وملتمسي اللجوء، وتجريم التماس اللجوء بعد الدخول بصورة غير نظامية، إضافة لذلك ما ورد بتحليلنا القانون وأيضا صدور القانون من بعد أمني فقط وكأنه يقدم اللاجئين كخطر على الأمن القومي في البلاد.

أرقام متضاربة

جاء إصدار القانون بعد أشهر من التصريحات التي أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومسؤولون مصريون بينهم رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن الكلفة الاقتصادية التي تتحملها مصر نتيجة استقبال ما يقرب من 9 ملايين لاجئ بسبب الاضطرابات التي تشهدها المنطقة في سوريا والسودان وليبيا وأخيرا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فيما تقدر مفوضية اللاجئين وجود ما يقرب من 800 ألف لاجئ فقط في مصر.

وعن ذلك، قال خليل إن «العدد الصحيح للأشخاص المسجلين لاجئين وملتمسي اللجوء هو الرقم الصادر من المفوضية» مشددا على أن الأرقام الصادرة من الحكومة لا تعبر عن اللاجئين وملتمسي اللجوء كما أنها متضاربة من وقت لآخر ومن مسؤول لآخر ولا يوجد معيار لكيفية حساب هذا العدد.

قال إن الأزمة الرئيسية التي تواجه الفلسطينيين عدم وجود تصاريح إقامة

ووصف تصريحات المسؤولين المصريين عن أن جزء من الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد تعود لاستقبال اللاجئين بـ«العنصرية المحضة» مضيفا: «لا يمكن توصيفها بشكل آخر، يتم تحميل اللاجئين عبء أزمة لم يتسببوا فيها بأي شكل، بل تسببت بها الحكومة نفسها. في الوضع الطبيعي يجب أن يحاسب من يقوم بإثارة هذه المعلومات المغلوطة التي تتسبب بضرر مباشر بالأشخاص».

أزمات اللاجئين

وعن الأزمات التي يواجهها اللاجئون في مصر، قال خليل: أبرزها عدم وجود حماية حقيقة، فضلا عن دعم يكفي للحد الأدنى من الحياة والمعيشة الكريمة، ناهيك عن حملات الاعتقال المستمرة والترحيل القسري لمناطق الحرب ومناطق سوف يتعرضون فيها لمخاطر مباشرة، إضافة للحرمان من الخدمات وعلى رأسها التعليم والصحة، إضافة للحرمان من الوصول لنظام العدالة والذي يعرض الأشخاص للاعتداءات دون حماية قانونية، إضافة للتصريحات التحريضية وحملات الكراهية المستمرة والتي إما تكون علي لسان المسؤولين أو ذات صلة بالسلطات في البلاد ومدفوعة من خلالها.

وكان اللاجئون الفلسطينيون بشكل عام وأبناء قطاع غزة الذين دخلوا مصر سواء للعلاج بعد إصابتهم في حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي أو فرارا من الحرب، نصيب من الأزمة.

وحول ذلك، قال خليل: «الأزمة الرئيسية التي تواجه الفلسطينيين في مصر هي عدم وجود تصاريح إقامة ورفض السلطات الأمنية استخراج تصاريح إقامة مؤقتة، مما يرفع الحماية القانونية عن الفلسطينيين ويعرضهم للعنف والاستغلال دون حماية، ناهيك عن الحرمان من الوصول للخدمات من خلال ذلك».

وزاد: «في ديسمبر/كانون الأول 2023، وبعد شهرين من بدء الحرب، أصبح كل الفلسطينيين الذين دخلوا مصر دون تصاريح إقامة بسبب أن تصريح الدخول كان مدته 45 يوما، وبررت السلطات المصرية موقفها بأن حصول الفلسطينيين على إقامة قد يؤدي إلى توطينهم في مصر، ما ترى السلطات أنه يتعارض مع مبدأ «الحق في العودة» للفلسطينيين إلى أراضيهم المحتلة، ومع ذلك، ترفض المنظمات الحقوقية هذا الادعاء وتؤكد أن الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، تلزمها بتأسيس وضع قانوني ولو بشكل مؤقت.

إلى ذلك، طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالتدخل العاجل والفوري والاعتراض على مشروع قانون لجوء الأجانب، باستخدام الصلاحيات الممنوحة له بموجب المادة 123 من الدستور المصري، التي تخول له حق الاعتراض على مشاريع القوانين التي أقرها مجلس النواب فيما يتعلق بالمواد التي تواجه شبهة عدم دستورية، وتنتهك حقوق اللاجئين الواردة بالمواثيق والعهود الدولية.

وأعربت في بيان، عن قلقها العميق إزاء استمرار الحكومة المصرية في تجاهل آراء وتخوفات المختصين وأصحاب المصلحة عند صياغة وتمرير التشريعات الهامة، وآخرها قانون لجوء الأجانب الذي تم اعتماده من البرلمان الأسبوع الماضي، رغم التحفظات الجوهرية عليه.

مخاطر كبيرة

ووفق المنظمة، استمرت الحكومة المصرية في نهجها المعتاد في إعداد مشروعات القوانين بسرية وغياب لأي مشاورة مجتمعية مع الخبراء أو الجهات المختصة، ورغم المناقشات لعام كامل داخل البرلمان لم يتم الكشف عن النصوص المقترحة أو إتاحتها للنقاش العام، مما يعكس غياب الشفافية وانعدام الاعتبار للمصلحة العامة، وفي هذا السياق، تؤكد المفوضية المصرية أن القانون الجديد يحمل في طياته مخاطر كبيرة على حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء.

ولفتت إلى أن القانون يعتزم استحداث لجنة دائمة لشؤون اللاجئين ذات طابع أمني تتمتع بصلاحيات واسعة تشمل البت في طلبات التسجيل ومنح أو منع صفة اللجوء، تحل عمليا محل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهي الجهة الدولية المعترف بها لضمان حقوق اللاجئين، الصلاحيات المطلقة الممنوحة لهذه اللجنة تثير مخاوف من غياب معايير الشفافية والاستقلالية.

وأكدت أن تمكين اللجنة من «التفسير الوحيد لتعريف اللاجئ» يتعارض مع التعريف الوارد في اتفاقية جنيف لعام 1951، مما يسمح بإقصاء فئات قد تكون مستحقة للحماية الدولية.

وحسب البيان، انتهك القانون الحقوق الدستورية والدولية للاجئين حيث تحتوي مواد القانون على عبارات فضفاضة تمنح السلطات الحق في اتخاذ «تدابير ضرورية» ضد اللاجئين، تشمل الترحيل والاحتجاز والتغريم والإبعاد، بذريعة الأمن القومي والنظام العام، هذه الصلاحيات تشكل تهديدا مباشرا للحقوق الأساسية المضمونة بموجب الدستور المصري، مثل الحق في عدم الترحيل القسري، كما يتجاهل القانون بذلك الالتزامات الدولية لمصر بموجب اتفاقية جنيف لعام 1951، التي تنص على حماية اللاجئين من الإبعاد أو الإعادة القسرية إلى أماكن قد يتعرضون فيها للخطر.

انتقاد آخر وجهته المنظمة الحقوقية للقانون، تمثل في غياب آليات واضحة للوصول إلى الحقوق الأساسية، حيث يتضمن القانون نصوصا تعترف ببعض حقوق اللاجئين مثل التعليم، والرعاية الصحية، والعمل، ولكن دون تحديد آليات لتنفيذ هذه الحقوق، لأنها غير القابلة للتنفيذ تجعل هذه الحقوق شكلية وغير قابلة للتطبيق، مما يؤدي إلى تفاقم المعاناة الإنسانية، ففي ظل الواقع الحالي، يعاني المواطن المصري نفسه من صعوبة الوصول إلى هذه الخدمات، مما يجعل حصول اللاجئين عليها أكثر تعقيدا. ولفت البيان، إلى استخدام مفهوم الأمن القومي لتبرير الانتهاكات: يتكرر استخدام مصطلحات مثل «الأمن القومي» و«النظام العام» لتبرير التدابير ضد اللاجئين، هذه العبارات الفضفاضة تمنح السلطات مجالا واسعا لاتخاذ إجراءات تعسفية ضد اللاجئين وطالبي اللجوء دون رقابة قضائية فعال، وهذا الاستخدام المفرط لذرائع للأمن القومي يؤدي إلى تضييق الخناق على اللاجئين وحرمانهم من حقوقهم المشروعة، ويخلق مناخا من التمييز والتهميش.

وتناول البيان التضييق على المنظمات الدولية والمجتمع المدني: القانون يُقصي دور المنظمات الدولية مثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ويُضعف التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، مما يؤدي إلى غياب آليات رقابية مستقلة، مما يضع اللاجئين تحت رحمة قرارات أمنية أحادية الجانب، كما يتعارض ذلك مع التزامات مصر الدولية بتمكين منظمات الإغاثة والحقوق من ممارسة دورها في حماية اللاجئين.

وأكد البيان، أن هناك مخاطر ناتجة عن هذه النصوص كثيرة زيادة الهجرة غير النظامية، حيث يؤدي التضييق على اللاجئين إلى دفعهم للبحث عن بدائل غير آمنة للهجرة، مما يزيد من المخاطر الإنسانية المرتبطة بها، كذلك تقويض سمعة مصر الدولية لما تشكله هذه النصوص من انتهاك للاتفاقيات الدولية، مما يعرض مصر لانتقادات واسعة قد تؤثر على علاقاتها الدولية، كما تمنح النصوص غطاء قانونيا لانتهاكات محتملة ضد اللاجئين، مما يزيد من معاناتهم ويهدد سلامتهم وأمنهم.

وحذرت من أخطار تنفيذ القانون على اللاجئين والمجتمع المصري المضيف على حد سواء، وأعادت المطالبة بإعادة صياغة القانون لضمان انسجامه مع التزامات مصر الدستورية والدولية، وإشراك أصحاب المصلحة بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والخبراء واللاجئون أنفسهم في عملية إعداد التشريعات ذات الصلة، وتعزيز الشفافية عبر نشر مشاريع القوانين للنقاش العام قبل إقرارها.