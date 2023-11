مدير منظمة الصحة العالمية: طفل فلسطيني يُقتل كل 10 دقائق في غزة- (تغريدات)

الأمم المتحدة: قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس الجمعة إن طفلا يقتل في المتوسط كل عشر دقائق في قطاع غزة، محذرا من أنه “لا يوجد مكان آمن ولا أحد آمن”.

وأضاف أن نصف مستشفيات غزة البالغ عددها 36 وثلثي مراكز الرعاية الصحية الأولية لا تعمل وأن التي ما زالت تعمل تستوعب ما يفوق طاقتها بكثير، واصفا نظام الرعاية الصحية بأنه “على شفا الانهيار”.

وقال تيدروس للمجلس المؤلف من 15 عضوا “ممرات المستشفيات مكتظة بالجرحى والمرضى والمحتضرين. والمشارح مكتظة. عمليات جراحية دون تخدير. عشرات الآلاف من النازحين يحتمون بالمستشفيات”.

وقال تيدروس “في المتوسط، يُقتل طفل كل 10 دقائق في غزة”.

وأضاف أن منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، تحققت منظمة الصحة العالمية من أكثر من 250 هجوما على منشآت الرعاية الصحية في غزة والضفة الغربية.

وفي سياق متصل، أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، أن النظام الصحي في قطاع غزة بات “على ركبتيه” في إشارة إلى وصوله لمرحلة الانهيار التام.

وفي سلسلة منشورات على منصى “إكس” قال غيبرييسوس ليل الجمعة/ السبت: “نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بوقوع غارات جوية في محيط مستشفى الشفاء في غزة”.

وأضاف: “اضطر العديد من العاملين الصحيين الذين كنا على اتصال بهم إلى مغادرة المستشفى بحثًا عن الأمان. وأفاد آخرون أنهم غير قادرين على التحرك بسبب انعدام الأمن الخطير. واضطر العديد من الآلاف الذين لجأوا إلى المستشفى إلى الإخلاء بسبب المخاطر الأمنية، في حين لا يزال الكثيرون هناك.

وتابع غيبرييسوس: “منذ 7 أكتوبر تحققت (المنظمة) من وقوع أكثر من 250 هجومًا على مرافق الرعاية الصحية في غزة والضفة الغربية، ووثقت المنظمة الأسبوع الماضي، 5 هجمات على 5 مستشفيات في يوم واحد بغزة”.

وأردف: “في الـ 48 ساعة الماضية فقط، تم إيقاف 4 مستشفيات عن العمل. نصف مستشفيات غزة البالغ عددها 36 مستشفى وثلثي مراكز الرعاية الصحية الأولية لا تعمل على الإطلاق.”.

وقال غيبرييسوس: “تشعر منظمة الصحة العالمية بقلق بالغ بشأن سلامة المرضى والعاملين الصحيين وأولئك الذين يقيمون في المستشفيات. إنهم بحاجة إلى حماية فورية”.

We are extremely disturbed by reports of airstrikes in the vicinity of Al-Shifa hospital in #Gaza. Many health workers we were in contact with have been forced to leave the hospital in search of safety. Others report being unable to move due to grave insecurity. Many of the…

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 10, 2023