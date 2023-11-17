لايف ستايل | صحة

مدير منظمة الصحة العالمية: هجمات إسرائيل على غزة “غير مبررة بشكل متزايد”

17 - نوفمبر - 2023

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جنيف:  انتقد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس بشدة الهجمات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، ووصفها بأنها “غير مبررة بشكل متزايد”.

وقال في كلمة عبر الفيديو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الجمعة إن “الهجمات التي شنتها حماس وجماعات مسلحة أخرى على إسرائيل وقتلت 1200 شخص واحتجزت أكثر من 200 رهينة غير مبررة على الإطلاق”.

وقال تيدروس إن “حجم الرد الإسرائيلي يبدو غير مبرر بشكل متزايد.. نحن نشهد تدميرا للأرواح والممتلكات على نطاق مروع.”

وقد تجاوزت حصيلة الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة 11500 شخص، فضلا عن الإصابات والمفقودين.

وقال أيضا إن العالم يشهد “تدمير التحضر والنظام القائم على القواعد والثقة بين الدول”.

ووصف الأزمة بأنها “اختبار حاسم للأمم المتحدة، ولكم أنتم الدول الأعضاء فيها”.

وأكد تيدروس إن الأمم المتحدة تأسست لتعزيز السلام، مضيفا “إذا كنتم أيها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لن توقفوا أو لن تستطيعوا أن توقفوا حمام الدم هذا، فيجب أن نسأل: ما هي فائدة الأمم المتحدة؟”

(د ب أ)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    نوفمبر 18, 2023 الساعة 4:09 ص

    هه إذا كان مجلس الأمن لم يستطع لجم الإرهاب الصهيوني الأمريكي الغادر بحق أطفال غزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة فعلى باقي المنظمات اقرؤا العزاء والعويل الطويل فالقادم أدهى وأعظم لو تعلمون 🇵🇸✌️🔥🕸️🔥🔥🔥🔥

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  2. يقول تاريخ حروب الغرب وأتباعهم:
    نوفمبر 18, 2023 الساعة 7:22 ص

    اصابع الصهيونية تمسك الجميع، فالكل يخاف التصريح واكتفى بالتلميح على استحياء!

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