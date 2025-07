مدير منظمة الصحة العالمية يؤكد ضرورة استمرار تدفق الإغاثة إلى غزة- (تدوينة)

جنيف: أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الأربعاء ضرورة ضمان استمرار تدفق المساعدات الطبية إلى قطاع غزة.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة ومقرها في جنيف، أوصلت للتو عشر شاحنات إلى معبر كرم أبو سالم الحدودي الإسرائيلي.

وأوضح أن هذه الشاحنات التي غادرت العريش في مصر محملة بـ”أدوية أساسية ومعدات للمختبرات وتحليل المياه”.

ومن المتوقع أن تنضم إليها الخميس شاحنتان أخريان محملتان بالمساعدات الطبية، بالإضافة إلى اثنتي عشرة منصة محملة بمنتجات الدم.

وأضاف تيدروس عبر منصة إكس “سيتم بعد ذلك إدخال جميع شحنات منظمة الصحة العالمية إلى قطاع غزة، إلى جانب ثلاث شاحنات تحمل إمدادات طبية من شركاء”.

وأكد المسؤول الأممي أن “الاحتياجات الصحية في غزة هائلة. واستمرار تدفق الإمدادات الطبية أمر ضروري”، مضيفا “نواصل الدعوة إلى ضمان وصول المساعدات الطبية إلى قطاع غزة وعبره بشكل مستدام وآمن وبدون عوائق، بالإضافة إلى وقف لإطلاق النار”.

وشدّد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية على أن “السلام هو أفضل دواء”.

