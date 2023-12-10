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مدير منظمة الصحة العالمية يحذّر من تأثير “كارثي” للحرب في غزة

10 - ديسمبر - 2023

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس

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جنيف: حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس الأحد من أثر “كارثي” على الصحة للحرب التي دخلت شهرها الثالث في قطاع غزة.

وقال غيبرييسوس في افتتاح جلسة استثنائية للمجلس التنفيذي للمنظمة مخصصة للبحث في تبعات الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية حماس، إن “تأثير النزاع على الصحة كارثي”، مؤكدا أن أفراد الطواقم الصحية يؤدون مهمات مستحيلة في ظروف صعبة.

وأضاف أمام المجلس المكون من 34 عضوا، “باختصار، زادت الاحتياجات الصحية بشكل كبير وانخفضت قدرة النظام الصحي إلى ثلث ما كانت عليه”.

(أ ف ب)

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