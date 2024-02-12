مدير منظمة الصحة العالمية يدعو مجددا لوقف لإطلاق النار في غزة

صورة مأخوذة من رفح تظهر الدخان يتصاعد أثناء القصف الإسرائيلي على خان يونس في 11 فبراير، 2024- ا ف ب

دبي:دعا تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية مجددا اليوم الاثنين إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وعبر عن قلقه بشكل خاص إزاء الهجمات الإسرائيلية على رفح حيث فر معظم سكان القطاع.

وقال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة إن 67 قتيلا وصلوا للمستشفيات بعد غارات إسرائيلية على رفح.

وقال جيبريسوس إن 15 فقط من أصل 36 مستشفى في غزة “لا تزال تعمل جزئيا أو بالحد الأدنى” من طاقتها وأن العاملين في مجال الإغاثة يبذلون قصارى جهدهم في ظل ظروف لا يمكن تصورها.

وأضاف جيبريسوس خلال القمة العالمية للحكومات في دبي أن منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة تواصل الدعوة لإتاحة وصول آمن للعاملين في المجال الإنساني والإمدادات الإنسانية وإفراج حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن المحتجزين وإقرار وقف لإطلاق النار.

واندلعت الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول عندما اقتحم مقاتلون من حماس السياج الحدودي لمهاجمة بلدات إسرائيلية حول قطاع غزة مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز حوالى 250 رهينة بحسب إحصائيات إسرائيلية.

وأدت الحرب الإسرائيلية الدائرة منذ أربعة أشهر في غزة إلى استشهاد أكثر من 28 ألف شخص بحسب السلطات المعنية بالصحة في القطاع الذي تديره حركة حماس. وقالت الأمم المتحدة إن أكثر من 85 بالمئة من سكان غزة نزحوا وأن القطاع يواجه مجاعة حيث يعاني واحد من كل خمسة أطفال دون سن الخامسة من سوء تغذية حاد.

وقالت إسرائيل الأسبوع الماضي إنها تخطط لشن هجوم على رفح، وهي آخر منطقة آمنة نسبيا في القطاع. وفر إلى المدينة أكثر من مليون نازح وأقاموا خياما في الشوارع وفي أماكن مفتوحة وعلى الشاطئ.

وقال جيبريسوس “أشعر بالقلق بصفة خاصة إزاء الهجمات الأخيرة على رفح حيث فر غالبية سكان غزة من الدمار”.

وأضاف “قدمنا حتى الآن 447 طنا من الإمدادات الطبية إلى غزة لكنها مجرد قطرة في محيط الاحتياجات التي تزداد كل يوم”.

(رويترز)