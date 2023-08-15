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مدينة أمريكية بدون شرطة بعد استقالة جميع الضباط- (فيديو)

منذ 49 دقيقة

رائد صالحة
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مينيسوتا- “القدس العربي”: تفتقر مدينة صغيرة في جنوب شرق ولاية مينيسوتا إلى قوة شرطة بعد استقالة رئيسها وضباطها بسبب الرواتب المنخفضة.

وقبلت إدارة مدينة غودهيو – التي يبلغ عدد سكانها 1250 نسمة، وفقًا لإحصاء عام 2020 – استقالة رئيس الشرطة، والضابط المتفرغ فقط ، وخمسة ضباط بدوام جزئي في اجتماع مجلس المدينة يوم الإثنين، والذي كان يهدف في الأصل إلى مناقشة زيادة الأجور.

وقالت رئيسة البلدية إلين أندرسون باك إن مكتب عمدة مقاطعة جودهو سيقوم بدوريات في المدينة عندما تنتهي عقود الضباط في وقت لاحق من هذا الشهر.

وأضافت “نحن بحاجة لمتابعة خيارات أخرى”.

وقالت: “في هذه المرحلة، لا يوجد سبب للحديث حقًا عن زيادة الأجور لأنه لم يعد لدينا قوة شرطة”.

وأوضحت أن عمدة المقاطعة سيتولى القضايا الجنائية النشطة.

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