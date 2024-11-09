مدينة بودو تعزز الإجراءات الأمنية قبل مباراة مكابي تل أبيب بالدوري الأوروبي

قالت الشرطة المحلية إن الإجراءات الأمنية في مدينة بودو النرويجية ستكون مشددة قبل استضافة فريق بودو/جليمت لنظيره مكابي تل أبيب في الدوري الأوروبي لكرة القدم في يناير/ كانون الثاني المقبل.

وأصيب خمسة أشخاص على الأقل خلال أعمال شغب في أمستردام عندما تعرض مشجعو الفريق الإسرائيلي الزائر لهجوم في وسط المدينة بعد خسارة الفريق 5-صفر أمام أياكس أمستردام في الدوري الأوروبي أول أمس الخميس.

وحظرت مدينة أمستردام المظاهرات لثلاثة أيام بعد هجمات على مشجعي مكابي بعد أن هتفوا بشعارات معادية للعرب وسحبوا الأعلام الفلسطينية من المنازل.

ويستضيف بودو/جليمت فريق مكابي على ملعب أسبميرا في الجولة السابعة من مرحلة الدوري يوم 23 يناير/ كانون الثاني.

وقالت نائبة رئيس الأركان في منطقة شرطة نوردلاند، كاثرين نيرهوس لوين، لقناة (إن.آر.كيه) النرويجية اليوم السبت “يتم تخصيص المزيد من الموارد من قبل الشرطة ليس فقط من حيث الوجود المرئي في الشوارع ولكن أيضا من خلال جهود الاستخبارات قبل المباراة. سنكون على تواصل مع الأندية، وأجهزة الاستخبارات تتعاون معنا بشكل وثيق”.

وتقرر بالفعل أن تقام مباراة مكابي خارج أرضه أمام بشكطاش يوم 28 نوفمبر/ تشرين الثاني على ملعب محايد لم يتم تحديده بعد.

(رويترز)