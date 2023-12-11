سياسة | دولي | الولايات المتحدة

مدينة سياتل الأمريكية تواصل مسيراتها الأسبوعية من أجل فلسطين

11 - ديسمبر - 2023

رائد صالحة
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سياتل (ولاية واشنطن)- “القدس العربي”:  سار المئات من المتظاهرين في مدينة سياتل بولاية واشنطن الأمريكية تضامناً مع الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية المحتلة.

وبعد التجمع في منطقة ” ويستليك بارك”، استمع الجمهور إلى ناشط من السكان الأصليين كان يتحدث عن التضامن بين الحركات الأصلية وشعب فلسطين،  ثم استمرت المسيرة حتى مبنى “هنري إم. جاكسون ” الاتحادي، مع هتافات “لا دولار آخر، ولا سنت آخر، ولا مزيد من المال لجرائم إسرائيل” التي امتلأت الشوارع، إلى جانب “المقاومة مبررة عندما يكون الناس تحت الاحتلال”.

وفي المبنى الاتحادي، وصف المتحدثون بعد ذلك التجارب التي مر بها العديد من المعتقلين الفلسطينيين، المفرج عنهم مؤخرًا، كما امتدت لافتة بين الحشد تحمل أسماء الشهداء في الهجمات الإسرائيلية الهمجية.

وقال كريشنا أغراوال، وهو طالب في جامعة “بوجيه ساوند” وعضو في منظمة “طلاب من أجل مجتمع ديمقراطي”: “في الشهرين الماضيين، ألقت إسرائيل أكثر من 40 ألف طن من المتفجرات على غزة، مما يجعل من المستحيل إنكار نيتها الإبادة الجماعية”.

وأضاف “سنواصل الاحتجاج حتى تتحرر فلسطين”.

وتقام المسيرات في “ويستليك بارك” أسبوعيًا منذ 7 أكتوبر، حيث يظهر المئات كل أسبوع تضامنهم مع فلسطين. وقد واصل أفراد آخرون من المجتمع المشاركة في المظاهرات، والتي نظمها نشطاء ومنظمات مؤيدة للفلسطينيين مثل ( صامدون)  و(الطلاب المتحدون من أجل المساواة الفلسطينية) إضافة إلى مجموعات طلابية أخرى.

وطالب المتظاهرون بإنهاء كل التمويل الأمريكي لإسرائيل.

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  1. يقول Basem:
    ديسمبر 12, 2023 الساعة 2:30 م

    عاشت سياتل عربية حرة.
    ولتسقط كل عواصم الخيانة والهوان من الخليج إلى المحيط

    رد

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