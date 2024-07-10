مدينة غزة تحت النار … شهداء وعائلات محاصرة ونزوح كثيف

غزة -«القدس العربي»: واصلت قوات الاحتلال غاراتها العنيفة على العديد من مناطق مدينة غزة، الأمر الذي أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، فيما رمت منشورات تدعو السكان إلى الإخلاء. ودعت المنشورات سكان مدينة غزة إلى الإخلاء الكامل، بعد أن كانت قد هددت بعض الأحياء قبل أيام.

واستمرت الهجمات على حيي التفاح شرقا والدرج وسط، من خلال قصفهما بسلسلة غارات جوية عنيفة، طاولت الكثير من المربعات السكنية الجديدة.

وحسب شهود عيان، فإن الغارات استمرت على وتيرتها العنيفة التي بدأت أول أمس، من خلال استهداف المنطقة صغيرة الحجم، بوابل من الصواريخ تصل في كل مرة لأكثر من عشرين صاروخا، حيث كانت أصوات الانفجارات تهز المدينة بأكملها.

وأجبرت الغارات الجديدة العديد من السكان على النزوح القسري إلى شمال المدينة، ومنهم من قام بالنزوح عبر الحاجز العسكري الإسرائيلي إلى مناطق وسط قطاع غزة. واستمر الهجوم البري على مناطق حي تل الهوا ومناطق أخرى في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وحسب الدفاع المدني في غزة، فإن “هناك أعدادا كبيرة من الشهداء والجرحى في الشوارع في تل الهوا والصبرة والصناعة، إلى جانب منازل دمرها الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة”.

وأضاف: “تصلنا عشرات المناشدات من منطقة الصناعة والصبرة وتل الهوا لإنقاذ المصابين، ولكن نتعرض لإطلاق نار ولا نستطيع الوصول إليهم”.

وأوضح أن “هناك عشرات العائلات محاصرة في منازلها حيث يتوغل الجيش الإسرائيلي في مناطق مختلفة في مدينة غزة، ولا يوجد لديها ماء ولا طعام”.

وأشار إلى أن “الاحتلال يستهدف بشكل متعمد البنايات السكنية والمنازل المأهولة بالسكان، بالإضافة إلى البنية التحتية والأبراج”.

ورغم تراجع الآليات العسكرية من حي الشجاعية شرق المدينة، والذي أنهت العملية العسكرية هناك أسبوعها الثاني فيه، إلا أن قوات الاحتلال شنت سلسلة غارات جوية عنيفة على المدينة.

كذلك استمرت الهجمات ضد مناطق عدة في وسط غزة.

وأعلنت مصادر طبية عن استشهاد أربعة مواطنين وإصابة آخرين بجروح مختلفة، في قصف لمنزل في شارع صلاح الدين شمال النصيرات. كما استشهد ثمانية مواطنين بينهم 6 أطفال، وأصيب 10 آخرون بينهم نساء، في قصف استهدف منازل ومحل تجارة يؤوي نازحين، حيث أدت هذه الغارة لاستشهاد ثلاثة نازحين بينهم طفل.

نتنياهو يتجنب أوروبا في طريقه إلى واشنطن

القدس المحتلة – الأناضول: قال إعلام إسرائيلي، أمس الأربعاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيتجنب التوقف في أوروبا خلال رحلته المرتقبة بعد أسبوعين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خشية الاعتقال إثر طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحقه على خلفية جرائم في قطاع غزة.

ومن المقرر أن يلقي نتنياهو، في 24 تموز / يوليو الجاري، خطابا أمام الكونغرس الأمريكي، كما يرجح أن يلتقي الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض.

وفي 20 أيار / مايو الماضي، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أنه طلب من المحكمة إصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بشبهة ارتكاب جرائم حرب في غزة.

والولايات المتحدة الأمريكية ليست عضوا في المحكمة الجنائية، لكن غالبية الدول الأوروبية أعضاء فيها ما قد يعرضه للاعتقال في حال صدرت مذكرة الاعتقال بالفعل.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية : “فضّل نتنياهو تجنب التوقف تماما في أوروبا، والقيام برحلة مباشرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية”.