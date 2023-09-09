مدينة كرواتية تحظر حقائب السفر ذات العجلات لمكافحة الازعاج الضوضائي

باريس ـ «القدس العربي»: منذ بداية صيف هذا العام، باتت بلدية دوبروفنيك، المدينة الواقعة على البحر الأدرياتيكي بجنوب كرواتيا، تحظر حقائب السفر ذات العجلات لمكافحة الإزعاج الضوضائي الذي يشتكي منه سكان في الوسط التاريخي لهذه المدنية، لؤلؤة البحر الأدرياتيكي، التي أضيفت إلى قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي بفضل عمارة العصور الوسطى المتميزة والمدينة القديمة المحصنة ووجود العديد من المعالم السياحية.

فبعد الضّجيج الصادر من المطاعم، قام رئيس بلدية المدينة، ماتو فرانكوفيتش، بمهاجمة حقائب السياح إلى هذه الوجهة السياحية ذات الشعبية الكبيرة، عبر إجراء فوري تمثّل في طلب من السياح حمل حقائبهم باليد بدلاً من جرّها. ووضعت المدينة خزائن إلزامية للأمتعة، وحظرت تجوّل أي شخص في وسط المدينة السياحية التاريخية وهو يجرّ أمتعته. وتنوي البلدية إنشاء مركز لوجستي داخل المطار، وبعد ذلك تسليم جميع الأمتعة مباشرة إلى أماكن الإقامة. وفي مرحلة أولى، سيكون على المسافرين ترك حقائبهم في الخزائن على أن يتم إحضارها إليهم مقابل الدفع إلى العنوان الذي يقيمون فيه.

هذا الإجراء الغريب كان عمدة المدينة الكرواتية التاريخية، التي تعد الوجهات السياحية في البحر الأبيض المتوسط، ماتو فرانكوفيتش، قد اتخذه ضمن سلسلة من القواعد تم وضعها ضمن برنامج «احترموا المدينة» وذلك لمكافحة المضايقات التي يتعرض لها سكّان. من ضمن هذا القواعد، حظر تمشية الحيوانات دون مقود، أو ترك النفايات في الشارع، أو ركوب دراجة نارية أو سكوتر، أو تسلق المعالم الأثرية أو التجول في وسط المدينة بدون قميص.

لنشر هذه القواعد على نطاق واسع، يتم بث فيديو على متن رحلات الخطوط الجوية الكرواتية وعلى متن السفن السياحية، حسبما تشير قائمة جوتارنجي، التي تؤكد أن المفاوضات جارية مع شركات الطيران الأخرى التي تقوم برحلات من وإلى دوبروفنيك. وارتفعت السياحة بالفعل بنسبة32 في المئة منذ بداية العام الجاري مقارنة بعام 2022 وهي زيادة يمكن تفسيرها جزئيًا لانضمام البلاد لمنطقة اليورو ومنطقة شنغن.