مدينتا سيدني وأوكلاند تستقبلان العام الجديد بألعاب نارية مبهرة ومثيرة- (صور وفيديوهات)

ولينغتون- سيدني: انطلقت الاحتفالات ببداية عام 2024 الجديد حيث تستقبل أستراليا ونيوزلندا ومنطقة المحيط الهادي العام الجديد.

وفي سيدني، أضاء عرض ضوئي ضخم السماء على خلفية الأيقونتين الشهيرتين عالميا وهما جسر هاربور ودار الأوبرا. وبحسب المنظمين، تم إطلاق أكثر من 13500 عبوة من الألعاب النارية في منطقة الميناء وحدها.

وكانت هناك أيضا عروض ضوئية تم إعدادها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

#WATCH | Australia celebrates the beginning of New Year 2024 with dazzling fireworks in Sydney

