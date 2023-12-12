مذابح الصحافيين: الوجه الآخر لحروب الإبادة الإسرائيلية

منذ أن بدأت دولة الاحتلال الإسرائيلي حروب الإبادة ضدّ المدنيين في قطاع غزة، ارتفعت أعداد الضحايا إلى ما يزيد عن 18 ألف شهيد وقرابة 49 ألف جريح غالبيتهم من الأطفال والنساء والشيوخ. نصيب الصحافة والصحافيين بلغ حتى الساعة أكثر من 86 صحافياً فلسطينياً كانوا يؤدون واجبهم المهني لأكثر من 50 مؤسسة إعلامية محلية وعربية وعالمية، واستُشهد الكثيرون منهم في ساحات التغطية الميدانية، أو سقطوا مع أفراد أسرهم داخل البيوت أو الملاجئ أو المشافي أو المدارس.
وإذا كان تاريخ علاقة الكيان الصهيوني مع الصحافيين والصحافة يسجل عشرات الوقائع الدامية، التي تنطوي على سياسات منهجية لإخراس الأصوات أو تكميم الأفواه ووأد الحقائق في المهد والدأب على تشويهها وتزييفها، فإنه أيضاً لم يقتصر على استهتار تام بدور الصحافة الحيوي في توفير المعلومة وفضح الانتهاكات والتضامن مع الضحايا، ونهض كذلك على استهانة صريحة بأرواح العاملات والعاملين في الصحافة واستسهال تعريض سلامتهم لأخطار شتى لا تغيب عنها خيارات الاغتيال المباشر.
ولم يكن مقتل الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة سوى نموذج عن تلك السياسات الإسرائيلية الحاقدة على الصحافيين والكارهة للصحافة، حيث تدرجت الجريمة من الاغتيال المباشر إلى إنكار المسؤولية وتحميلها لنيران فلسطينية، إلى ترجيح احتمال بندقية إسرائيلية، وصولاً إلى الضرب بعرض الحائط بنتائج تحقيقات مستقلة وذات مهنية عالية أجرتها الأمم المتحدة ومؤسسات إعلامية أمريكية عريقة مثل «سي إن إن» و»واشنطن بوست» و»نيويورك تايمز» لا يُعرف عنها العداء لدولة الاحتلال، وخلصت جميعها إلى مسؤولية جيش الاحتلال عن مقتل أبو عاقلة.
ليس أقل صفاقة أن يواصل جيش الاحتلال منع الصحافيين غير المقيمين أصلاً في قطاع غزة من الدخول والتغطية بذريعة الحفاظ على سلامتهم وعدم تعريضهم للأخطار، وتلك كذبة افتُضحت تماماً خلال فترات الهدن الإنسانية وتبادل الرهائن والأسرى، حيث ظل المنع ساري المفعول. ولم يكن غريباً أن يميل البيت الأبيض إلى خيار حجب الإعلام الأجنبي من الدخول إلى القطاع، بالنظر إلى أن تحولات الرأي العام ضدّ جرائم الحرب الإسرائيلية سوف تتبلور أكثر فأكثر بتأثير ما كانت وسائل الإعلام ستنقله عن فظائع الجيش الإسرائيلي.
جانب إضافي من العواقب الأخلاقية الناجمة عن تغييب الصحافة يقع على عاتق عدد من كبريات المؤسسات الإعلامية الغربية والأمريكية بصفة خاصة، على شاكلة «سي إن إن» و»إي بي سي» و»إن بي سي» و»نيويورك تايمز» و»فوكس نيوز» التي ارتضت أن يدخل مراسلوها إلى بعض أطراف القطاع تحت سلطة القوات الإسرائيلية وضمن صيغة المرافقة فقط، والقبول بشرط عرض المواد المكتوبة أو المصورة أو المسجلة على الرقيب العسكري الإسرائيلي قبل إرسالها إلى البث أو النشر.
وكي تكتمل الأبعاد الهمجية لهذه السياسة الإسرائيلية، يخضع الصحافيون الفلسطينيون في الضفة الغربية لأصناف شتى من التنكيل والتضييق، والأرقام تشير إلى وجود 44 صحافياً فلسطينياً في سجون الاحتلال، بينهم 29 اعتُقلوا بعد «طوفان الأقصى» تحديداً. وكل هذه المعطيات تشير إلى أن استهداف الصحافيين والصحافة هو الوجه الآخر لحروب الإبادة الإسرائيلية الراهنة ضد قطاع غزة.
هذه مذابح لوقف نقل الحقيقة من كيان يدعي الديموقراطية !
الصهاينة يتعلمون ذلك من طغاة العرب !!
ولا حول ولا قوة الا بالله
الصهاينة ألقوا على المراسل الصحافي مؤمن الشرافي وعائلته بأكملها «برميلا متفجرا» وتعلموا ذلك كله من عميلهم الطاغية الأسد في سوريا إذ لم يبقَ ثَمَّ عائلة لم تتلق «برميلا متفجرا»
والصهاينة بدأوا الآن بضخ أنفاق حماس بماء البحر وتعلموا ذاك من عميلهم الطاغية السيسي في مصر إذ أمر المهنة العتاف بتاعه بضخ نفق رفح بسيناء مما سبب كوارث بيئية للمزارعين
بسم الله الرحمن الرحيم. يمكنك أن تبني برنامجا نوويا وقنابل ذرية تحت الأرض لكن لا يمكنك حماية صحافيا واحدا أثناء انشغال امريكا بالحروب كانت الصين وروسيا يدعمان إيران التي تبني برنامجين نوويين واحد للتضليل والتمويه والمجادلة والتفاوض وواحد غاية في السرية يهدف للوصول بزمن قياسي إلى القنبلة الذرية إيران حصلت على القنبلة النووية بكل أريحية والبرنامج الثاني لم يتعرض لأي قصف لأنه على الطريقة الصينية بعيدا عن الكاميرا وعن فوهة المدافع والرشاشات على عكس الصحافي الذي يجبر أن يقف أمامها كأنه هدف في حقل رمي من يعمل في الصحافة حاله حال الفدائي الذي يجهز نفسه لتنفيذ عملية استشهادية ودراسته للصحافه هي مشروع شهادة.
الصحافة والإعلام المرئي مهنة المتاعب كما يطلق عليها, الكثير من الإعلاميين يعرضون حياتهم للخطر قي سبيل نقل الوقائع والأحداث المؤلمة التي تحدث في الحروب فهذا مجهود عظيم يقوم بهالأخوة والأخوات من الصحافيين. وكثيراً ما نسمع ان إعلاميا قضى نحبه أثناء تأدية الواجب أو يسجن عندما يكون قلمه معارض لبعض سياسات الحكومة ايً كانت أو الإختفاء القسري أو قتله و حرقه وهنا أخص بعض من دولنا العربية والله المستعان.
فقتل الصحافيين مع سبق الإصرار والترصد باتت جريمة لا يمكن السكوت عنها وهنا أخص القضية الفلسطينية وحرب الإبادة على غزة فكم من صحفي قتل اثناء تأدية عمله ينقل لنا الصوت والصورة الحقيقية لواقع مؤلم ومرّ يحدث يوميا لأهلنا في غزة والضفة الغربية, والعالم صامت لا يحرك ساكنا, اللهم إرحم شهداءنا في فلسطين من المقاومين والصحافيين اللهم آمين
*هذا هو وجه الكيان الصهيوني المجرم الهمجي العنصري الذي يخاف ان يشاهد
وجهه القبيح.
حسبنا الله ونعم الوكيل والله المستعان.
من مفارقات عداء جيش الاحتلال الصهيونيّ للصحفيين ؛ أنّ { مؤسس } هذا الكيان والأب الروحيّ له؛ وهوهرتزل كان
صحفيًا حينما وضع كتابه: دولة اليهود.أو الدولة اليهوديّة؛ حسب الترجمة…لذلك لعنة الصحافة ستبقى تلاحقهم ليل
نهار؛ ليس للقتل فقط إنما لخيانة الحقيقة والحقّ من أجل مواصلة العدوان الأهوج …فهذه هي دولة اليهود ياهرتزل.