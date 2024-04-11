مذبحة آل هنيّة!

اغتال الجيش الإسرائيلي، أول أمس الأربعاء، ثلاثة من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، وأربعة من أحفاده، باستهدافه سيّارة كانت تقلّهم في مخيم الشاطئ في قطاع غزة الذي كانوا متواجدين فيه لتهنئة أقارب لهم بحلول عيد الفطر.
التحق أبناء هنية، وهم حازم وأمير ومحمد، وأبناؤهم منى وآمال وخالد ورزان، كما قال بيان للحركة «بركب نحو 60 شهيدا من شهداء آل هنية الكرام الأبطال، وقوافل شهداء شعبنا الميامين الأبرار».
أكد الجيش الإسرائيلي أن طائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو قامت بتوجيه استخبارات من الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن العام قصفت «3 نشطاء عسكريين تابعين لمنظمة حماس أثناء توجههم لتنفيذ نشاط إرهابي، أي أن أبناء هنية اجتمعوا معا في سيّارة واحدة، وأخذوا فتى وثلاث فتيات من أبنائهم، وذهبوا إلى مخيم كل من فيه لاجئون فلسطينيون لتنفيذ «عملية إرهابية».
يعرّف بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، في مقابلة تلفزيونية مشهورة معه ما يفعله «الإرهابي»: إنه من ينفذ هجمات ممنهجة ومتعمدة لأهداف سياسية فيقتل ويجرح ويشوه الأبرياء. يستطرد نتنياهو، الطليق بالانكليزية، في المقابلة بوصف الإرهابيين عندما تصبح لديهم دولة فيصبحون «قادة في دولة إرهابية»، وهو تعريف يبدو مثاليا لتعريف نتنياهو نفسه.
الهدف السياسي من العملية الإرهابية ضد آل هنية، حسب دانيلي ليفي، رئيس معهد «مشروع أمريكا / الشرق الأوسط» كان التأثير على محادثات وقف إطلاق النار مع «حماس»، وقد رد إسماعيل هنية شخصيا على ذلك بالقول إن إسرائيل واهمة بالظن أن استهداف أبنائه وأحفاده سيجبر الحركة عن التراجع عن مطالبها، فيما قالت الحركة في بيان إن «قيادة الحركة تدرس المقترح المقدم من الوسطاء بكل مسؤولية وطنية، وستبلغهم بردها حال الانتهاء من ذلك».
تلقى هنية الخبر بتسليم كامل ووقار وهدوء معلقا بأن «كل أبناء شعبنا وكل عائلات سكان غزة دفعوا ثمنا باهظا من دماء أبنائهم، وأنا واحد منهم»، فيما أطلقت زوجة أحد أبناء هنية الشهداء، حازم، نداء وداع مؤثر لزوجها وأبنائها قالت فيه: «رحمك الله يا أبو عمرو، عيدك في الجنة يا حبيبي، عيدكم في الجنة يمّا. بإذن الله ذهبتم للنعيم، أنا أم شهيدات وزوجة شهيد، لا تناشدوا العرب، هم الأموات وأنتم الأحياء».
تقدّم التعليقات على الشريط المصوّر الذي عرض تلقّي هنية للخبر الأليم مناسبة لتفحّص معنى حديث الزوجة المكلومة، فهذه التعليقات تبيّن أي طيف من العرب هو المقصود، ففي حين اتجه أغلب المعلقين لتعزية هنيّة واعتبار ذرّيته المغتالة شهداء، ورأى البعض أن الله «ربط على قلبه»، رأينا عربيا يعرّف عن نفسه بأنه مهتم بـ«الأمن الفكري» (وبيان ذلك أن لديه أطروحة «علمية» عن خطاب الكراهية عند الصحوة الإسلامية في المجتمع الخليجي) يصف موقف هنية بـ«مسرحية هزيلة»، وبذلك يتكامل الإرهاب الإسرائيلي مع الخطاب الاستخباراتي العربي للتشفّي بمذبحة آل هنيّة ونكبة أهل غزة.
كل شيء فداء لتحرير الأقصى المبارك يا مبارك ✌️🇵🇸☹️☝️
مازالت سلطة الاحتلال النازية الهمجية في عموم فلسطين، تمارس ابشع انواع ارهاب الدولة متخبطة في تقديم تفسير أعمالها الإرهابية ضد شعبنا الفلسطيني الصامد والصابر،واخر تفسير لها حيال استشهاد أبناء واحفاد المناضل اسماعيل هنية،هو ان سبب قتلهم البربري /الهمجي، انهم في طريقهم لتنفيذ عملية؟؟؟ اي غباء يمكن أن يقدم تفسيرا المواطنين فلسطينيين ،ليسوا أعضاء في اي تنظيم فلسطيني، لكنهم أبناء القضية ،داعمين نضال شعبنا و ملتزمين بالقضية،حيث أن السؤال الذي يطرح نفسه من اي عاقل، وبالحد الادنى، هل من المعقول ان يكون الأطفال المرافقين متورطين في عملية ارهابية، وجميع شهداء الحادثة هم بصدد تقديم التهنئة بعيد الفطر للأهل والاصدقاء، واصطحاب الأطفال هي عادة اجتماعية في الاعياد في عرف المجتمع الفلسطيني ليس إلا.
رحم القدير الشهداء كل شهداء الوطن واسكنهم نعيم جناته.
رحمهم الله ورحم الله كل شهداء غزة وفلسطين! وشهداء ثورات الربيع العربي، الفاشية مهما حاولت الهروب إلى الأمام ستسقط في النهاية!
كنت أستمع ولسنوات لشخص كاره لقادة لحماس ,
يتهم أولاد هنية بالثراء على حساب المقاومة من خلال سياراتهم الفخمة !
لقد صمت هذا الشخص الآن عن إدعاءاته الباطلة بحق هؤلاء الأبطال !! ولا حول ولا قوة الا بالله
بسم الله الرحمن الرحيم. قدر الله وما شاء فعل إن لله وإنا إليه لراجعون. ستهب ثورة إسلامية عالمية تطيح بحظ الصهيوني والمستبد والرأسمالي لكن هذه الثورة تنتظر أن يقصف الرخام أو الحجر حتى تنطلق خلي ينزل صاروخ واحد عالكعبة المشرفة أو يقصف جدار للمسجد الأقصى ستجد عندها كل مسلمي العالم من القارات الخمس يجتازون الحدود ويعبرون القارات ويزحفون نحو الأراضي المقدسة هنا يأتي سؤال مرفق بحسرة أنه لم تهب الثورات من أجل الحجر ولا تتحرك الشعوب من أجل البشر أليس هدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من إراقة دم مسلم بغير حق. عندنا مشكلة في فهم ديننا وفهم أحاديث الرسول صل الله عليه وسلم أما لو فهمنا ديننا بشكل صحيح واتبعنا سنة الرسول صل الله عليه وسلم السياسية والعسكرية لتمكنا من اجتياح إسرائيل واغتنام السلاح النووي من يدها بالإضافة لما تملكه من اقتصاد.
نعم انها الحياة الكريمة والافتخار بهؤلاء الشهداء انهم وجدوا ما وعدهم الرحمن لكن ماذا عن من لا يشعر باشخاص كهؤلاء باعوا انفسهم لله هم وابائهم الذين ربوهم على الكرامة المفقودة من الكثيرين في امتنا فلهم منا كل الشكر والامتنان لفعلهم هذا الذي جعل وجوهنا بيضاء من الامل بتحرير فلسطين فهؤلاء هم من سيمهدون الطريق الي فلسطيننا فلهم كل التحية
تحدثت قبل سنوات مع لاجئ شيوعي شريف من غزة عن حماس ورأيه فيها بتجرد , فقال لي :
نعم : حماس نظمت غزة وأزالت الفساد القائم فيها , لكنهم كانوا السبب في أن الصهاينة اليهود والعرب حاصروا غزة !
فسألته : وما ذنب حماس ؟ هل تحب أن تعيش مطأطأ الرأس ببلدك ؟ فالتزم الصمت !!
ولا حول ولا قوة الا بالله
بسم الله الرحمن الرحيم. المفروض كان من بداية الحرب أن تهدد إيران إسرائيل أنه إذا دخلت إلى القطاع ستتعرض للقصف لكن تبقى إيران دولة مشكوك في طهوريتها وعمليا كل مصائب العرب سببها إيران حتى التطبيع الذي يمارسه العملاء والخونة كلاب الحراسة يتحججون فيه بإيران التي تلعب دور البعبع يجب أن تعلم إيران أن أمريكا تستخدمها لخدمة المشروع الصهيوني وعليها أن توقف اللعب الحرام وتحسن صورتها في العالم الإسلامي إن قامت بالرد وقصفت إسرائيل كل أهل السنة سيقفون معها وهي شيعية ويحتقرون كلاب الحراسة الذين يدعون أنهم مسلمون سنة هناك قاسم مشترك بين إيران وإسرائيل هو الحقد الدفين على أهل السنة والجماعة على إيران أن تصحى وتترك الحقد والأمراض وتحسن صورتها في العالم العربي والإسلامي هذا إن أرادت الفوز صاروخ واحد على إسرائيل من طهران سيزيل كل الخلافات بين السنة والشيعة وسيقف كل مسلم في العالم لجانب طهران.. أمريكا مصابة بشلل لن تستطيع دخول أي حرب والصين وروسيا ينتظرون الوقت المناسب لاصطيادها هناك تجميع للذخيرة في الصين ومعاناة من نقص الذخيرة في أمريكا.